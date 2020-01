Christopher Landau se solidariza con Héctor de Mauleón ante amenaza

El embajador de Estados Unidos de América en México, Christopher Landau, se solidarizó con el periodista Héctor de Mauleón, quien esta tarde denunció que recibió una amenaza, la cual dejaron debajo de la puerta de su hogar.

Ante lo ocurrido, Landau señaló que "aunque no siempre lo parezca, los buenos somos más y más fuertes que los malos. La base de la civilización es poder estar en desacuerdo con alguien sin amenazarlo. No he tenido el privilegio de conocerle, pero le mando un fuerte abrazo", publicó el embajador.

Hace unos minutos dejaron esto debajo de la puerta de mi casa.

?? pic.twitter.com/49zSxI8ZJi — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) January 16, 2020

De Mauleón publicó la fotografía de un mensaje intimidatorio esta tarde, el cual fue escrito sobre una hoja de cuaderno y en el que se mencionan frases como "sabemos dónde te escondes". Ante esto, el comunicador dijo que ha recibido amenazas por cinco años debido a su labor periodística, pero es la primera vez que éstas llegan hasta su casa.