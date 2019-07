INM rechaza acusaciones de hostigamiento y amenazas contra migrantes

El Instituto Nacional de Migración (INM) se deslindó de distintos señalamientos que recién se han hecho en contra del organismo y en los cuales se presume violación a los derechos humanos de migrantes.

A través de un comunicado, el INM difundió que su personal no está involucrado en las denuncias de hostigamiento y amenazas a personas migrantes que se encontraban en albergues de Sonora y Coahuila.

"Se aclara que personal adscrito a esta dependencia no intervino en estas conductas, debido a que la presencia de personal de seguridad se derivó de denuncias ciudadanas realizadas por la misma comunidad.

"Asimismo, se destaca que las Oficinas de Representación del INM están siendo notificadas, a través de oficios, para reiterarles que todo personal del Instituto debe actuar privilegiando la salvaguarda de los derechos humanos de las personas migrantes", señaló el Instituto.

En ninguna acción implementada por la dependencia, expuso, se ha acreditado violación a los derechos humanos de personas extranjeras, por tanto, todo queda en presunción.

Sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, indicó, el 17 de octubre de 2018 se recibió un informe en el que se solicitó la atención del Instituto en nueve puntos para prevenir posibles actos de tortura contra personas migrantes albergadas en la Estación Migratoria "Las Agujas".

El mecanismo, expuso, emitió un informe de seguimiento el pasado 2 de julio al que el INM atiende los siguientes puntos:

Todo el personal activo del Instituto Nacional de Migración está en proceso de capacitación con base en el Protocolo de Estambul, para evitar la tortura y otros tratos degradantes a personas en contexto de migración.

Las instalaciones de la Estación Migratoria mantienen un protocolo de limpieza permanente que incluye la fumigación de todas sus áreas de manera constante.

Se instruyó la remodelación integral, a partir de la segunda quincena de junio, de las instalaciones y todos los espacios que atienden a personas extranjeras en dicha estación.

El INM también indicó que actualmente no cuenta con recomendaciones pendientes emitidas por la CNDH.

Sobre el fallecimiento de una niña guatemalteca en mayo pasado en una de las estaciones migratorias, mencionó que se lleva a cabo aún la investigación por parte de las autoridades competentes.

Puntualizó que en el caso del juicio de amparo solicitado por organizaciones no gubernamentales, para evitar que menores de edad permanezcan en la Estación Migratoria Las Agujas, la autoridad judicial no se ha pronunciado por lo tanto el Instituto no incumple ninguna orden de esa autoridad.