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Colombia alista ofensiva ante ataques

Por AP

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Colombia alista ofensiva ante ataques
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      Bogotá, Col.- Tras una serie de ataques con drones explosivos durante las últimas semanas en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que buscará reforzar el sistema de defensa frente a aeronaves no tripuladas.

      "La guerra cambió y hoy también se libra con drones", afirmó el mandatario en su red social X. Admitió que la fuerza pública está desprotegida frente a "esta nueva modalidad" que dijo es "utilizada por el narcoterrorismo".

      El Ejecutivo anunció que se adquirirá un sistema de defensa antidrones y de capacidad ofensiva para que la fuerza pública "tenga las herramientas que necesita para enfrentar esta amenaza".

      El anuncio llegó tras una violenta jornada que dejó el sábado tres militares muertos y más de tres decenas de heridos por un ataque perpetrado con drones acondicionados con explosivos sobre un batallón militar del departamento de Bolívar, en el noroeste del país.

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      Horas antes, un atentado con similares artefactos ocurrió cerca de un peaje en la vía Panamericana, en Cali, en el suroeste, sin que se registren heridos. A este tipo de hechos violentos que se han intensificado en las últimas semanas, se sumaron las amenazas de bombas a dos canales de televisión que posteriormente fueron descartadas por la policía.

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