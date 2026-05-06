Colombia recibe delegación de India para evaluar traslado de hipopótamos

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano anunció el miércoles que en las próximas semanas recibirá una delegación de Vantara, el centro de rescate animal de la India fundado por el heredero multimillonario Anant Ambani, para evaluar el posible traslado de hipopótamos.

Vantara solicitó a finales de abril al gobierno colombiano que reconsidere la aplicación de la eutanasia para 80 hipopótamos, como una forma de control de su población que se reproduce sin depredadores, y que permita su traslado al centro de rescate ubicado en Jamnagar, Gujarat.

Las autoridades calculan que en Colombia hay aproximadamente 200 hipopótamos descendientes de los cuatro individuos introducidos al país ilegalmente por el capo Pablo Escobar en la década de 1980 para su zoológico personal en Puerto Triunfo, un municipio en el noroeste del país.

La solicitud de Vantara se da en medio de un fuerte debate en Colombia sobre el manejo de los hipopótamos, luego de que el gobierno aprobara un protocolo para aplicar en los próximos meses la eutanasia, asegurando que las gestiones para llevarlos a zoológicos o santuarios animales no habían sido exitosas.

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Algunos científicos que defienden la eutanasia han recibido amenazas por su posición, mientras que animalistas se oponen al "asesinato" y habitantes de Puerto Triunfo temen que sacrifiquen a los hipopótamos que atraen miles de turistas durante todo el año.

Tras el ofrecimiento de Vantara, el gobierno colombiano radicó una petición formal al gobierno de la India buscando saber si autorizan o no el traslado de hipopótamos al centro Vantara, asegurando que deben cumplir con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El Ministerio de Ambiente indicó el miércoles en un comunicado que sostuvieron una reunión con Vantara en la que acordaron una visita a Colombia por parte de una delegación de expertos y veterinarios especializados en el manejo de hipopótamos, para evaluar sus condiciones, y trabajarán con las autoridades colombianas en la construcción de un plan de posible traslado.

La ministra Irene Vélez enfatizó que buscarán avanzar en las gestiones con Vantara sin suprimir la posibilidad de la eutanasia como medida de control de los hipopótamos, que se suma a la traslocación y al confinamiento.

"Vantara expresó su interés de apoyo integral al plan de manejo, el cual contempla dos protocolos: por un lado, la reducción de la especie a través de la eutanasia y, por otro lado, la reducción de la especie a través de su traslado. Estas medidas deberán implementarse de manera simultánea y complementaria", aseguró Vélez en un video difundido a la prensa.

Los hipopótamos se han dispersado aproximadamente 43.000 kilómetros cuadrados, dado que la mayoría se mueven con libertad, especialmente por la cuenca del río Magdalena, uno de los principales afluentes del país.

El Ministerio de Ambiente calcula que, de no aplicarse medidas de control, para 2030 serán más de 500 hipopótamos, declarados como una especie invasora.