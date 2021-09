Comienza la selección de jurado por el fraude de Elizabeth Holmes y Theranos

Los Ángeles (EE.UU.), 31 ago (EFE).- La selección del jurado para el juicio de Elizabeth Holmes, acusada de un fraude millonario tras haber asegurado que su empresa Theranos había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre, comenzó este martes en un juzgado de San José (California, EE.UU.).

Los doce que finalmente se sentarán en el jurado para este mediático caso saldrán de la preselección de unas 200 personas.

Holmes, de 37 años, saltó a la fama por supuestamente haber inventado un sistema revolucionario para abaratar los costes de los análisis de sangre, lo que la convirtió en una estrella en Silicon Valley y en el mundo empresarial en general.

Su compañía Theranos, fundada en 2003, atrajo rápidamente el interés de los inversores por el gran potencial de esos supuestos análisis de sangre y convirtió a su fundadora en multimillonaria a los 31 años.

En lugar de los test tradicionales, Holmes aseguraba que había inventado una nueva tecnología que permitía llevar a cabo complejos y costosos análisis de sangre de forma mucho más simple y requiriendo tan solo una o dos gotas extraídas del dedo del paciente.

Su costo era de una cuarta parte o incluso inferior con respecto a las pruebas tradicionales llevadas a cabo en los dispensarios médicos, lo que llevó a la cadena de farmacias estadounidense Walgreens a asociarse con Theranos para ofrecer los supuestamente revolucionarios test en sus tiendas de California y Arizona.

Sin embargo, el diario The Wall Street Journal publicó a finales de 2015 una serie de artículos de investigación en los que ponía en duda la credibilidad de los análisis de Theranos y acusaba a la compañía de, entre otras cosas, diluir las muestras de sangre obtenidas de los pacientes para aumentar su volumen.

Estas acusaciones hicieron que el Departamento de Justicia presentara cargos contra Holmes y el expresidente y exconsejero de operaciones de la compañía, Ramseh "Sunny" Balwani —expareja sentimental de Holmes—, a quienes acusó de haber engañado a los inversores, a los doctores y a los pacientes.

En caso de ser hallados culpables, los dos máximos responsables de la empresa se enfrentan a penas de hasta 20 años en prisión y una multa de 250.000 dólares cada uno, además tener que devolver el dinero a quienes hayan sido estafados.

La empresa Theranos se disolvió en septiembre de 2018.

El escándalo de Elizabeth Holmes atrajo además la atención mediática con documentales como "The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley" (2019) de HBO o una futura serie limitada que Hulu tiene previsto estrenar en 2022, titulada "The Dropout", que tiene a Amanda Seyfried como protagonista.

También está en desarrollo un proyecto para una película titulada "Bad Blood" con Jennifer Lawrence como figura del reparto y Adam McKay como director.