Comisión de Bellas Artes aprueba arco de triunfo de Trump en Washington

WASHINGTON (AP) — La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos aprobó el jueves el diseño del arco del triunfo que el presidente Donald Trump quiere construir en una de las entradas a la capital del país, un paso clave en el proceso del proyecto, pero que no tiene un efecto inmediato en el calendario de construcción.

Comisión de Bellas Artes aprueba diseño pese a oposición pública

Los comisionados, todos ellos nombrados por Trump, aprobaron el diseño pese a la abrumadora oposición pública al arco de 76 metros (250 pies), uno de varios proyectos que el presidente republicano impulsa, junto con un salón de baile en la Casa Blanca, para dejar su huella en Washington.

En la Casa Blanca, Trump dijo a los reporteros que le parecía “fantástica” la votación, y añadió que “somos la única ciudad importante y grande que no tiene uno”.

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La comisión solo supervisa los diseños y no tiene ninguna función en la construcción real ni en la financiación del arco ni de ningún otro proyecto que considere. Los sondeos preliminares y las pruebas del sitio comenzaron la semana pasada. La Comisión Nacional de Planificación de la Capital, una agencia federal separada que aprueba la construcción en terrenos federales, tiene el arco en la agenda de su reunión de junio.

Trump dijo el año pasado que el arco podría pagarse con donaciones privadas sobrantes del proyecto del salón de baile. La estimación de costos para el arco está en proceso, pero se espera que se utilice una combinación de dinero de los contribuyentes y financiación privada para pagarlo, según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato porque el presidente no ha discutido públicamente el costo del proyecto.

“El edificio es hermoso”, dijo el presidente de la comisión, Rodney Mims Cook Jr., poco antes de la votación sobre el diseño ligeramente revisado. Los comisionados sugirieron varios cambios en abril, cuando revisaron por primera vez el diseño. Algunos fueron realizados por la firma de arquitectura Harrison Design y aprobados el jueves.

Diseño y modificaciones del arco de triunfo

Trump mantiene la estatua, pero elimina los leones

El arco en sí mediría 76 metros (250 pies) de altura desde su base hasta una antorcha sostenida en alto por una figura similar a la Estatua de la Libertad en la parte superior de la estructura, flanqueada por dos águilas doradas. Pero se retiraron cuatro leones que se habían previsto como guardianes de la base. Las frases “One Nation Under God” (“Una Nación Bajo Dios”) y “Liberty and Justice for All” (“Libertad y Justicia para Todos”) estarían inscritas en letras doradas en la parte superior de cada lado del monumento.

Un mirador público en la parte superior ofrecería vistas de 360 grados de la región. El arco tendría un exterior hecho de granito.

El vicepresidente de la comisión, el arquitecto James McCrery II, comentó en abril que prefería el arco sin las figuras de la parte superior, lo que habría reducido la altura en unos 24,4 metros (80 pies). Los críticos argumentan que el arco dominaría el horizonte e interrumpiría las vistas cuidadosamente diseñadas entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

El arco sería más alto que el Monumento a Lincoln, que mide 30 metros (99 pies), y mediría casi la mitad que el Monumento a Washington, un obelisco de 169 metros (555 pies).

Nicolas Charbonneau, director de Harrison Design, dijo a los comisionados que Trump tomó en cuenta su recomendación de retirar la estatua, “pero decidió no seguir esa opción” porque quiere que el arco celebre a Estados Unidos y a los vivos.

“Esto lo hace distinto de monumentos como los de Jefferson y Lincoln”, dijo Charbonneau.

McCrery también recomendó retirar los leones de la base porque ese animal “no es una bestia propia del continente norteamericano”. Y objetó los planes de un túnel subterráneo para que los peatones lleguen al arco, que se construiría en una rotonda de tráfico muy transitada. El diseño aprobado el jueves no tiene leones e incorpora cruces peatonales. También se retiró una plataforma sobre la que se habría construido el arco.

Reacciones, oposición y procesos legales

La oposición pública no influyó en la comisión

Diez personas que testificaron el jueves, incluso en nombre de organizaciones como el National Trust for Historic Preservation y la DC Preservation League, se opusieron al arco por considerar que es demasiado grande. Afirmaron que el proyecto debía ser aprobado por el Congreso porque se construiría en terrenos federales y que interrumpiría la línea de visión entre el Monumento a Lincoln y Arlington House, en el Cementerio Nacional de Arlington, creada para simbolizar la reunificación tras la Guerra Civil.

Un grupo de veteranos y un historiador demandaron al gobierno de Trump ante un tribunal federal para impedir la construcción porque interrumpiría la línea de visión mencionada, entre otras razones.

Pese a los argumentos de preservacionistas, historiadores y otros, Trump afirmó el jueves que no necesita que el Congreso apruebe el arco porque lo construye en terrenos federales. También ha dicho que no necesita que el Congreso apruebe la ampliación del salón de baile en la Casa Blanca.

Cook, el presidente de la comisión, respondió después de escuchar el testimonio y señaló las limitaciones de construir algo nuevo en el National Mall.

“Washington no es una ciudad estática. Debe crecer”, afirmó.

En una declaración emitida después de la reunión, el National Trust instó al Servicio de Parques Nacionales a iniciar las consultas que, según afirma, son obligatorias en virtud de la Ley Nacional de Preservación Histórica. El grupo sin fines de lucro también instó a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital a “participar en una revisión integral de este desafortunado diseño” y considerar alternativas. También dijo que se requiere la aprobación del Congreso.

El trabajo de Trump en el Monumento a Lincoln

El presidente ha dicho que otros de sus proyectos, como añadir un recubrimiento azul al interior del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, embellecerán la ciudad a tiempo para las celebraciones del 4 de julio por el 250 aniversario de la independencia de la nación.

Dicho proyecto también es objeto de una impugnación judicial presentada por The Cultural Landscape Foundation, que afirmó que repintar de azul el fondo del estanque reflectante sin antes realizar las revisiones pertinentes contraviene las leyes federales de preservación que rigen los sitios históricos.

El grupo sin fines de lucro argumentó en una demanda presentada la semana pasada que los cambios en el Monumento a Abraham Lincoln forman parte del esfuerzo más amplio de Trump por llevar a cabo renovaciones drásticas en Washington sin las revisiones adecuadas y socavar el tono del área.

El juez federal de distrito Carl Nichols, nominado por Trump, no dictó sentencia desde el estrado el jueves tras escuchar los argumentos sobre la solicitud del grupo, que pidió una orden para pausar el proyecto del estanque reflectante hasta que el proceso de revisión se complete adecuadamente. El juez dijo que emitiría una decisión por escrito, pero no indicó cómo ni cuándo lo haría.

El abogado del Departamento de Justicia John Heise dijo que el gobierno quiere preservar el carácter histórico del estanque y cree que conservará sus características reflectantes después de que se realicen los trabajos.

“Su supuesto daño estético es un poco difícil de precisar”, dijo sobre los demandantes. “En realidad es oponerse al cambio por el hecho de oponerse al cambio”.

El juez cuestionó si cualquier daño causado a los demandantes es verdaderamente irreversible si el gobierno tiene razón en que el estanque seguirá siendo de un color oscuro, preservando su cualidad reflectante.

“Todos están de acuerdo en que no va a ser del mismo color”, dijo el abogado de la fundación, Joseph Mead.