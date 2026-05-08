Comunidad Andina ordena a Ecuador y Colombia retirar aranceles

QUITO (AP) — La Comunidad Andina de Naciones resolvió que los aranceles recíprocos impuestos desde inicios de año por Ecuador y Colombia vulneran las normas de integración subregional y les dio un plazo de 10 días para eliminarlos.

Mediante tres resoluciones emitidas la noche del jueves, la Comunidad Andina dio respuesta a las demandas que habían interpuesto ambos países.

Acerca de la tasa vigente del 75% impuesta por Ecuador a las importaciones colombianas, dijo que "vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina" y calificó como una "restricción al comercio subregional" la habilitación exclusiva del puente fronterizo de Rumichaca como único ingreso para las mercancías colombianas.

También los aranceles recíprocos aplicados por Colombia a Ecuador fueron considerados "un gravamen" por lo que recaen en la misma falta, indicó el organismo.

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El Programa de Liberación de Bienes en la subregión andina contempla un área de libre comercio para que los bienes originarios de los países miembros circulen libremente sin pagar aranceles.

La guerra comercial entre ambos países se desató a inicios de año luego de que Ecuador fijó aranceles del 30% —que luego pasaron al 50% y finalmente al 75%— a las importaciones procedentes de Colombia, a la que acusa de no custodiar la zona limítrofe.

En respuesta, Colombia impuso tasas recíprocas a los bienes ecuatorianos, aunque no en la misma proporción.

La tensión llegó al plano político tras un cruce de acusaciones entre los mandatarios ecuatoriano Daniel Noboa y colombiano Gustavo Petro que derivó en el llamado a consultas de los embajadores en Quito y Bogotá.

En uno de los últimos episodios de la discordia, Noboa acusó a Petro, sin exponer pruebas, de tener supuestos nexos con grupos políticos relacionados con el líder narcotraficante alias "Fito", extraditado a Estados Unidos, lo cual fue negado por el gobernante colombiano.

Previamente Petro llamó "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien cumple prisión por casos de corrupción y al que concedió la nacionalidad colombiana. Noboa rechazó las declaraciones que, dijo, atentan contra la soberanía de su país.