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Condena de 22 años a hermano del Mencho

Por AP

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Condena de 22 años a hermano del Mencho
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      Washington.- Un hombre cuyo hermano encabezó uno de los cárteles del narcotráfico más violentos de México fue condenado el viernes a más de 22 años en una prisión de Estados Unidos por su participación en una red de narcotráfico que distribuyó cocaína y metanfetamina en las calles estadounidenses.

      Antonio Oseguera Cervantes, hermano del difunto cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación —conocido como El Mencho—, se declaró culpable en julio de cargos de narcotráfico, después de que el gobierno mexicano lo entregara a las autoridades estadounidenses el año pasado junto con otros miembros del alto rango del cártel.

      "La sentencia de Oseguera Cervantes envía un mensaje claro a los delincuentes de todo el mundo de que el Departamento de Justicia está comprometido con la eliminación total de los cárteles de la droga y de las organizaciones criminales transnacionales, incluido el CJNG", afirmó por su parte Tysen Duva, fiscal general adjunto y jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado enviado por correo electrónico.

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