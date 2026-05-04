Conductor arrolla peatones en Leipzig: dos muertos y varios heridos

BERLÍN (AP) — Un conductor embistió el lunes a varias personas en una concurrida zona comercial en el centro de la ciudad alemana de Leipzig, dejando dos muertos, informaron las autoridades.

El alcalde Burkhard Jung dijo que otras tres personas resultaron gravemente heridas en lo que las autoridades creen que se trató de un acto deliberado.

Jung describió el incidente como "una terrible tragedia". Un número no especificado de personas sufrió heridas menos graves.

El conductor, un ciudadano alemán de 33 años, fue detenido dentro de su automóvil. La policía dijo que era un residente nacido en Alemania de la zona de Leipzig.

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Los fiscales dijeron que está bajo investigación por sospecha de asesinato e intento de asesinato. Por el momento no hay información sobre un posible motivo.

El ministro del Interior del estado de Sajonia, Armin Schuster, dijo que los investigadores creen que el hombre actuó solo. Añadió que la ira y la "inestabilidad psicológica" suelen ser factores en estos casos, pero afirmó que no especulará sobre si ese fue el caso en esta ocasión.

El jefe de policía René Demmler dijo que el hombre condujo desde la Augustusplatz, una plaza importante, por la Grimmaische Strasse hasta la zona comercial peatonal del centro de la ciudad. Subrayó que ya no había ningún peligro para la población.

El conductor fue arrestado en el vehículo y no se resistió al arresto, añadió Demmler.

El gobernador del estado de Sajonia, Michael Kretschmer, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

"Un acto como este nos deja sin palabras — y nos hace tomar una determinación", añadió, según la agencia noticiosa alemana dpa. "Haremos todo lo que esté en nuestro poder para resolver este caso en su totalidad lo más rápido posible".

Las fotos de la escena mostraban un automóvil con la parte delantera abollada y el parabrisas destrozado tras el incidente, que ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde.

Leipzig se ubica al suroeste de Berlín y tiene más de 630.000 habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más grandes del este de Alemania.