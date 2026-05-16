Conductor italiano causa heridas graves a peatones en Módena

ROMA (AP) — Un automóvil embistió el sábado a varios peatones en la ciudad de Módena, en el norte de Italia, y dejó ocho personas heridas, cuatro de ellas en estado crítico, antes de intentar huir y ser detenido por la policía, informaron las autoridades locales, que también indicaron que el hombre era conocido por padecer trastornos mentales.

Detalles confirmados sobre el conductor y la investigación

Las autoridades identificaron al conductor como Salim El Koudri, un italiano de segunda generación de 31 años nacido en Bérgamo y que vive en la provincia de Módena. El Koudri, quien tiene un título en economía, está desempleado, dijeron las autoridades. Fue detenido y estaba siendo interrogado en la jefatura de policía en Módena mientras los investigadores trataban de determinar si actuó deliberadamente.

Los investigadores dijeron el sábado por la noche, en una conferencia de prensa, que, hasta el momento, no había indicios de que el hombre estuviera bajo la influencia de drogas o alcohol. Su vivienda fue registrada como parte de la investigación.

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La prefecta de Módena, Fabrizia Triolo, dijo que El Koudri era conocido por los servicios locales de salud mental por padecer trastornos esquizoides, mientras que las autoridades subrayaron que los hallazgos iniciales apuntaban a una posible inestabilidad mental, pero requerían mayor verificación. No surgieron vínculos con grupos extremistas.

Impacto en la comunidad y respuesta institucional

El alcalde Massimo Mezzetti señaló que no hubo muertos en el dramático choque, pero que cuatro víctimas se encontraban en condición grave. Dijo que una mujer quedó prensada contra el escaparate de una tienda y requirió la amputación de ambas piernas.

Mezzetti dijo que el vehículo entró en una de las principales calles de la ciudad y "se subió a la acera, haciendo volar a varias personas", antes de estrellarse contra el escaparate de una tienda.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales en Módena y Bolonia, incluso en helicóptero para los casos más críticos.

El Koudri intentó huir, pero fue detenido primero por algunos de los ciudadanos afectados por el choque y luego por la policía, y fue trasladado a la jefatura para ser interrogado.

Varios testigos informaron que el hombre sostenía un cuchillo, pero no logró apuñalar a nadie, dijo el alcalde, y agregó que los investigadores aún trabajan para determinar si el acto fue deliberado o estuvo vinculado a otras causas.

"Sea cual sea la naturaleza, es un acto muy grave", dijo Mezzetti. "Si fuera un ataque, sería aún más grave".

La primera ministra italiana Giorgia Meloni calificó el incidente de "extremadamente grave" en una publicación en redes sociales y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias.

Meloni agradeció a los ciudadanos que intervinieron para ayudar a detener al sospechoso y elogió a las fuerzas del orden, y agregó que estaba en contacto con las autoridades locales y esperaba que el sospechoso rindiera cuentas plenamente.

Los servicios de emergencia, incluidos la policía, los carabineros y la policía financiera, acudieron al lugar, que fue acordonado mientras las ambulancias atendían a las víctimas en la calle.