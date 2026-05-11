Conflicto en Irán agrava crisis del aluminio y afecta México

CIUDAD DE

, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- El

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profundizó las disrupciones en el mercado global de aluminio y elevó las presiones sobre la industria del, en un entorno marcado por restricciones logísticas,energéticos y recortes de producción en Medio Oriente, de acuerdo con un análisis deSegún la firma, las afectaciones ya no responden únicamente a un choque temporal derivado del conflicto, sino a unaen lasde, particularmente en aluminio, donde parte relevante de la capacidad de fundición permanece fuera de operación.El reporte indicó que alrededor de 50% de la capacidad regional de fundición de aluminio está detenida, equivalente a entre 4% y 5% de la oferta mundial. La interrupción ocurre en un contexto de dependencia energética y limitaciones en el, insumo clave para la producción.La firma señaló que los tiempos de recuperación podrían extenderse hasta 2027 debido a losy complejidad técnica para reiniciar operaciones en plantas de fundición.A ello se suma la presión sobre las rutas comerciales en el, donde laselevaron, seguros y tiempos de entrega para materias primas y productos terminados.explicó que el aluminio es el mercado más expuesto por la concentración geográfica de producción en lay por la dependencia de uncontinuo para mantener las operaciones de fundición.El análisis añadió quede aluminio como, Japón, India yenfrentan una mayor exposición a las disrupciones provenientes de Medio Oriente.En el caso mexicano, el documento ubicó al país entre los principales compradores de aluminio de la región, con importaciones valuadas en mil 461 millones de dólares, equivalentes a 12% de sus compras externas totales de ese metal.La presión sobre el aluminio comenzó a trasladarse haciacomo construcción, automotriz, infraestructura eléctrica, maquinaria, empaques y bienes de consumo, donde las empresas enfrentande insumos yoperativos.El reporte indicó que, en el corto plazo, la demanda se mantiene relativamente estable debido a la dificultad para sustituir el aluminio en distintas cadenas manufactureras. Sin embargo, advirtió que unapodría derivar en retrasos de proyectos, cancelaciones yseñaló que las disrupciones derivadas delcomenzaron a presionar losdel aluminio ante la, bajos inventarios yenergéticos y logísticos.El análisis indicó que las interrupciones en elelevaron, seguros y tiempos de entrega, mientras que el incremento eny gas encareció los procesos de fundición y producción industrial.En, el impacto se mantiene más concentrado en Medio Oriente.señaló que los ataques sobre instalaciones iraníes redujeron parte de lay afectaron exportaciones de productos semiacabados utilizados como materia prima en procesos industriales regionales.La firma destacó quees uno de los principales productores mundiales dey recientemente restringió exportaciones, situación que comenzó a presionaren la región.Pese a ello, el análisis sostuvo que el mercado global delcontinúa ampliamente abastecido, impulsado por altos niveles de exportación desde China, lo que limitó un aumento más acelerado enEn, aunque las presiones fueron más moderadas por un mercado global todavía abastecido, la firma advirtióoperativos para productores, principalmente en Europa.