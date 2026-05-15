Congo confirma nuevo brote de ébola en Ituri con 65 muertes

El principal organismo de salud pública de África confirmó un nuevo brote de ébola en la provincia congoleña de Ituri, el 17mo desde que la enfermedad apareció por primera vez en el país en 1976.

Ya se han registrado un total de 246 casos sospechosos y 65 muertes en el nuevo brote, informaron el viernes en un comunicado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC).

Esto es lo que hay que saber sobre la crisis sanitaria:

El brote se registra en una zona remota del Congo

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Los casos sospechosos de ébola se han registrado principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, en Ituri. También se han reportado casos sospechosos en Bunia, la capital de la provincia de Ituri.

Hasta ahora, solo cuatro de las muertes reportadas son casos confirmados por laboratorio, pero el nuevo brote se corroboró después de numerosos casos sospechosos.

Ituri se encuentra en una remota zona oriental de la República Democrática del Congo con una red vial deficiente, y está a más de 1.000 kilómetros (620 millas) de Kinshasa, la capital del país.

Una gran preocupación, señaló Africa CDC, es la cercanía de las zonas afectadas con Uganda y Sudán del Sur. Bunia, la principal ciudad de Ituri, está cerca de la frontera con Uganda.

El organismo indicó que también existe riesgo de una mayor propagación debido al intenso movimiento poblacional y a los ataques de grupos armados, en los que han muerto decenas de personas y miles han sido desplazadas en diversas partes de la provincia de Ituri durante el último año.

También hay lagunas en el rastreo de contactos, afirmó Africa CDC, mientras las autoridades locales se apresuran a encontrar a quienes podrían haber estado expuestos al virus.

Una cepa inusual

Africa CDC indicó que los resultados hasta ahora sugieren un virus del ébola que no es Zaire. Señaló que la secuenciación continúa para caracterizar mejor la cepa, y que se esperan resultados dentro de las próximas 24 horas.

La cepa Ébola Zaire fue predominante en brotes anteriores en el Congo, incluido el brote de 2018 a 2020 en la región oriental, en el que murieron más de 1.000 personas.

La Organización Mundial de la Salud dijo el año pasado, durante el brote de ébola del Congo, que el país cuenta con una reserva de tratamientos y unas 2.000 dosis de vacuna. Sin embargo, precisó que la vacuna está dirigida al Ébola Zaire.

El doctor Gabriel Nsakala, profesor de salud pública que ha participado en respuestas a brotes anteriores de ébola en el Congo, explicó que los tratamientos para infecciones virales como el ébola suelen estar orientados a los síntomas y que los esfuerzos en torno a las vacunas se aclararán cuando se confirme la cepa del nuevo brote.

Se realizan esfuerzos urgentes para contener el brote

Africa CDC convocó el viernes una reunión urgente de coordinación de alto nivel con autoridades sanitarias del Congo, Uganda y Sudán del Sur, junto con socios clave, incluidas agencias de la ONU y otros países.

La reunión, indicó el organismo, se centrará en prioridades inmediatas de respuesta, coordinación transfronteriza, vigilancia, entierros seguros y dignos y movilización de recursos, entre otras áreas.

El Congo y los trabajadores de salud de campo tienen un alto nivel de experiencia por brotes anteriores, además de infraestructura existente como laboratorios, dijo Nsakala. "Ahora, la competencia y el equipo deben llegar rápidamente", agregó.

Podría haber desafíos logísticos

El Congo es el segundo país más grande de África por superficie y a menudo enfrenta desafíos logísticos para responder a brotes de enfermedades debido a las malas carreteras y las largas distancias.

Durante el brote del año pasado, que duró tres meses, la OMS enfrentó inicialmente importantes desafíos para entregar vacunas, lo que tomó una semana después de que se confirmara el brote.

La financiación también ha sido problemática. Durante el brote del año pasado, las autoridades sanitarias estaban preocupadas por el impacto de los recientes recortes de financiación de Estados Unidos.

Estados Unidos había respaldado la respuesta a brotes anteriores de ébola en el Congo, incluso en 2021, cuando la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) aportó hasta 11,5 millones de dólares para apoyar esfuerzos en toda África.

Cómo se transmite el ébola

El virus del ébola es muy contagioso y puede transmitirse a las personas a través del contacto con animales salvajes. Luego se propaga en la población humana mediante el contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen, y con superficies y materiales como ropa de cama y prendas contaminadas con esos fluidos.

La enfermedad que causa es un padecimiento raro pero grave —y a menudo mortal— en las personas. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolor muscular y, en ocasiones, hemorragias internas y externas.

El virus se descubrió por primera vez en 1976, cerca del río Ébola, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Los primeros brotes ocurrieron en aldeas remotas de África Central, cerca de selvas tropicales.