Continúa en Maldivas la búsqueda de italianos desaparecidos

MALE, Maldivas (AP) — Tres buzos finlandeses llegaron a las Maldivas el domingo para elaborar un nuevo plan en la búsqueda de los cuerpos de cuatro buzos italianos desaparecidos en lo profundo de una cueva submarina. La búsqueda inicial se suspendió cuando un buzo militar local murió durante una peligrosa misión para intentar alcanzarlos.

El Ministerio de Exteriores de Italia declaró que al parecer los buzos italianos murieron cuando exploraban una cueva a una profundidad de unos 50 metros (160 pies) en el atolón Vaavu el jueves. El límite de buceo recreativo en las Maldivas es de 30 metros (98 pies).

El portavoz presidencial de Maldivas, Mohamed Hussain Shareef, indicó que la búsqueda se suspendió después de que Mohamed Mahudhee, miembro de la Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas, muriera por enfermedad de descompresión bajo el agua tras ser trasladado a un hospital de la capital el sábado.

Shareef manifestó el domingo que tres buzos finlandeses, expertos en buceo en cuevas, han llegado a la nación archipelágica y se han unido a la guardia costera de Maldivas en una reunión destinada a trazar una nueva estrategia de búsqueda.

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Mahudhee fue enterrado con honores militares en un funeral al que asistió el presidente Mohamed Muizzu el sábado por la noche. Formaba parte del grupo que había informado a Muizzu sobre el plan de rescate cuando el mandatario visitó el lugar de la búsqueda el viernes.

El mal tiempo ha obstaculizado repetidamente los esfuerzos de rescate.

El Ministerio de Exteriores de Italia informó que las operaciones de búsqueda del sábado involucraron a ocho buzos locales que trabajaron por turnos para localizar los cuerpos. Los equipos iniciales ya se habían sumergido para identificar y marcar la entrada al sistema de cuevas donde desaparecieron los italianos. La causa de las muertes sigue bajo investigación.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó que se haría todo lo posible para repatriar a las víctimas. También expresó sus condolencias por la muerte del buzo maldivo durante las labores de rescate.

Cuatro buzos experimentados, pero dudas sobre el equipo y la profundidad

Según el gobierno de Maldivas, las víctimas han sido identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; la investigadora Muriel Oddenino y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

El cuerpo de Benedetti fue recuperado el jueves cerca de la boca de la cueva. Las autoridades creen que los cuatro restantes habían entrado en la cueva.

La Universidad de Génova indicó en un comunicado el viernes que Montefalcone y Oddenino estaban en las Maldivas en una misión científica para monitorear entornos marinos y estudiar los efectos del cambio climático en la biodiversidad tropical. Sin embargo, precisó que la actividad de buceo durante la cual ocurrió el accidente no formaba parte de la investigación y se realizó "de manera privada".

Añadió que las otras dos víctimas —la estudiante Sommacal y el recién graduado Gualtieri— no participaban en la misión científica.

Carlo Sommacal, esposo de Montefalcone y padre de Giorgia, expresó dudas sobre el accidente y sostuvo que "algo debió haber pasado ahí abajo", dada la amplia experiencia de su esposa y su hija.

En declaraciones a la televisión italiana, describió a Montefalcone como una buza cuidadosa y muy disciplinada que nunca pondría en riesgo a su hija ni a otros colegas.

Compañía niega haber autorizado la inmersión

El operador turístico italiano que gestionó el viaje de buceo negó haber autorizado o sabido de la inmersión profunda que violó los límites locales, dijo su abogado al diario italiano Corriere della Sera el sábado.

Orietta Stella, representante de Albatros Top Boat, afirmó que el operador "no sabía" que el grupo planeaba descender más allá de los 30 metros. Ese umbral requiere un permiso especial de las autoridades marítimas maldivas y la compañía "nunca lo habría permitido", agregó.

Stella añadió que la inmersión superó con creces lo previsto para un crucero científico centrado en la toma de muestras de coral a profundidades estándar. Las víctimas eran buzos experimentados, pero el equipo utilizado parecía ser equipo recreativo estándar y no equipo técnico adecuado para el buceo profundo en cuevas, indicó.

El buceo en cuevas es una actividad altamente técnica y peligrosa que requiere entrenamiento especializado, equipo específico y estrictos protocolos de seguridad. Los riesgos aumentan en entornos donde los buzos no pueden ascender directamente y a gran profundidad, en particular cuando las condiciones son malas. Es fácil desorientarse o perderse dentro de las cuevas, especialmente porque las nubes de sedimento pueden reducir drásticamente la visibilidad.

Bucear a 50 metros también supera la profundidad máxima recomendada para buzos recreativos por la mayoría de las principales agencias certificadoras de buceo establecidas; las profundidades superiores a 40 metros (131 pies) se consideran buceo técnico y requieren entrenamiento y equipo especializados.

El Ministerio de Exteriores de Italia indicó que la cueva está dividida en tres grandes cámaras conectadas por pasajes estrechos. Los equipos de recuperación exploraron dos de las tres cámaras el viernes, pero la búsqueda se limitó por consideraciones relacionadas con el oxígeno y la descompresión.

Funcionarios italianos señalaron que alrededor de otros 20 italianos en la misma expedición a bordo del buque "Duke of York" estaban a salvo. La embajada de Italia en Colombo estaba brindando asistencia a quienes estaban a bordo y había contactado a la Media Luna Roja, que ofreció desplegar voluntarios para ayudar a proporcionar apoyo psicológico.