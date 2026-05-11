Crucero con brote de hantavirus atraca por mal tiempo en Tenerife

MADRID, España, mayo 11 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El

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, tendrá que atracar en el(Tenerife) debido al mal tiempo para continuar con la evacuación y repatriación de sus pasajeros, según se supo hoy.Elhizotrasladando a los pasajeros con zodiacs desde el buque, que está fondeando, hasta el puerto.Elen el puerto "el", dijeronEl, contrario a que la evacuación de los pasajeros se produjera en Tenerife, exigió que el crucero fondeara y no atracara en el puerto.Faltanpordel crucero, que tomarán dos aviones en elcon destino a Países Bajos.Otrasdeeste domingo.Una vez finalice la evacuación, está previsto que elhoy rumbo a Rotterdam (Países Bajos) para su desinfección.