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Crucero con brote de hantavirus atraca por mal tiempo en Tenerife

Faltan 26 pasajeros por evacuar del Hondius, que partirá a Rotterdam para desinfección tras la crisis.

Por El Universal

Mayo 11, 2026 01:43 p.m.
A
Crucero con brote de hantavirus atraca por mal tiempo en Tenerife

MADRID, España, mayo 11 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El

crucero Hondius
, con un brote de hantavirus

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, tendrá que atracar en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) debido al mal tiempo para continuar con la evacuación y repatriación de sus pasajeros, según se supo hoy.
El estado del mar hizo imposible continuar trasladando a los pasajeros con zodiacs desde el buque, que está fondeando, hasta el puerto.
El crucero permanecerá en el puerto "el mínimo tiempo imprescindible", dijeron fuentes del gobierno.
El ejecutivo regional de Canarias, contrario a que la evacuación de los pasajeros se produjera en Tenerife, exigió que el crucero fondeara y no atracara en el puerto.
Faltan 26 pasajeros por ser evacuados del crucero, que tomarán dos aviones en el aeropuerto Tenerife Sur con destino a Países Bajos.
Otras 94 personas de 19 nacionalidadesfueron evacuadas este domingo.
Una vez finalice la evacuación, está previsto que el Hondius zarpe hoy rumbo a Rotterdam (Países Bajos) para su desinfección.

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