Crucero con presunto brote de hantavirus espera ayuda en el océano Atlántico

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Un crucero holandés con alrededor de 150 personas a bordo esperaba ayuda frente a la costa de Cabo Verde en el océano Atlántico el lunes, después de que tres pasajeros murieran y otras tres personas quedaran gravemente enfermas en un presunto brote de hantavirus, informaron la Organización Mundial de la Salud y el operador del barco.

Brote de hantavirus en crucero MV Hondius frente a Cabo Verde

El MV Hondius, un barco holandés que realizaba un crucero polar de varias semanas desde Argentina hacia la Antártida y varias islas aisladas del Atlántico Sur, había solicitado ayuda a las autoridades sanitarias locales el domingo después de llegar a la isla de Cabo Verde, frente a la costa de África occidental. Pero no se permitió desembarcar a nadie, indicó el operador con sede en Holanda, Oceanwide Expeditions.

El Ministerio de Salud de Cabo Verde indicó el lunes que, por ahora, no permitirá que el barco atraque debido a preocupaciones de salud pública y que permanecerá en aguas abiertas cerca de la costa.

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El hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores que se propaga por contacto con roedores o su orina, saliva o heces. La OMS dice que, aunque es raro, el virus puede propagarse entre personas.

No estaba claro cómo podría haber comenzado un brote, y la OMS dijo que estaba investigando mientras trabajaba para coordinar la evacuación de dos miembros de la tripulación enfermos. Otra persona enferma — un hombre británico evacuado a Sudáfrica el 27 de abril— es el único que ha dado positivo por el virus, indicaron las autoridades. Se encuentra en estado crítico y aislado en cuidados intensivos, según funcionarios de salud locales.

El cuerpo de uno de los pasajeros que murió —un alemán— permanece en el barco, según un comunicado de Oceanwide Expeditions. Un hombre holandés de 70 años murió a bordo el 11 de abril, y su esposa, de 69 años, murió más tarde después de abandonar el barco, indicaron las autoridades.

Entre los 87 pasajeros restantes, 17 son estadounidenses, 19 son del Reino Unido y 13 son de España, según la empresa. Sesenta y un miembros de la tripulación, incluidos los dos que están enfermos, también están a bordo.

OMS y autoridades coordinan evacuación médica y seguimiento epidemiológico

Dos miembros de la tripulación necesitan atención médica urgente

Dos miembros de la tripulación enfermos —uno británico, uno holandés— tienen síntomas respiratorios y necesitan atención médica urgente, señaló Oceanwide en su comunicado.

Cabo Verde envió un equipo de dos médicos, una enfermera y un especialista de laboratorio al barco en tres viajes, indicó la doctora Ann Lindstrand, una funcionaria de la OMS en Cabo Verde.

Dijo a The Associated Press en una entrevista que estaban planificando evacuaciones médicas, en las que los pasajeros serían trasladados desde el barco en ambulancia a un aeropuerto y sacados en avión de Cabo Verde.

"Ha sido muy complicado para las autoridades caboverdianas", declaró Lindstrand. "Están lidiando con un evento de salud pública. Y, por supuesto, han estado pensando en la protección de la población aquí".

Pero Oceanwide indicó que aún esperaba permiso de las autoridades de Cabo Verde para evacuar a pasajeros y miembros de la tripulación y que consideraría trasladarse a una de las islas españolas de Las Palmas o Tenerife.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda señaló que también estaba explorando las posibilidades de evacuar a algunas personas del barco.

La OMS indicó que estaba trabajando con las autoridades locales y Oceanwide para realizar una "evaluación completa del riesgo para la salud pública".

"Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas más pruebas de laboratorio e investigaciones epidemiológicas", señaló la OMS. "Se está proporcionando atención médica y apoyo a pasajeros y tripulación".

La OMS apuntó que, aunque solo un caso fue confirmado mediante pruebas, los otros cinco casos —las tres muertes y los dos miembros de la tripulación enfermos— eran posiblemente hantavirus.

Lindstrand dijo a AP que había un posible nuevo caso en el barco, en una persona que presentaba síntomas leves de fiebre, pero todavía lo están evaluando .

El crucero zarpó desde Argentina

El barco zarpó desde Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril, según autoridades provinciales argentinas. Iba a la Antártida, las Islas Malvinas, Georgia del Sur y otras islas aisladas del Atlántico Sur.

Aunque Oceanwide Expeditions no especificó el itinerario de este viaje, la empresa anuncia cruceros "Odisea Atlántica" de 33 o 43 noches en el Hondius.

El Hondius tiene 80 camarotes y capacidad para 170 pasajeros, indicó la empresa, y por lo general viaja con unos 70 miembros de tripulación, incluido un médico.

El Ministerio de Salud de Argentina informó el lunes que está realizando un seguimiento de los casos de hantavirus reportados en la embarcación. Señaló que mantiene contacto con organismos internacionales y con las autoridades sanitarias de las provincias del país y áreas técnicas nacionales para apoyar la investigación y "evaluar los antecedentes epidemiológicos vinculados al itinerario" del crucero. Acotó que hasta el momento "se desconoce la ruta de transmisión" del virus.

Indicó además que la embarcación, proveniente de Montevideo, Uruguay, ingresó al puerto de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, el 16 de noviembre de 2025. Desde allí realizó diferentes viajes de cabotaje entre Ushuaia, el sector antártico e islas del Atlántico Sur y el 1 de abril pasado "zarpó hacia las islas Georgias y Sandwich del Sur, Santa Elena y otros puntos del Atlántico Sur".

Agregó que "la provincia de Tierra del Fuego no reportó eventos de importancia sanitaria" y que ese distrito no ha registrado casos de hantavirus desde que comenzó la notificación de este virus en el país, en 1996. Por su parte, la provincia vecina de Santa Cruz no reporta casos desde hace siete años.

"Si bien actualmente Cabo Verde lidera la gestión del brote, la cartera sanitaria nacional se encuentra recabando información sobre el estado de salud de las personas a bordo, los antecedentes de viaje y el posible vínculo epidemiológico entre los casos reportados", dijo el comunicado.

El hombre holandés fue la primera víctima, y presentó fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, indicaron las autoridades. Su cuerpo fue bajado del buque casi dos semanas después en el territorio británico de Santa Elena, a unos 1.900 kilómetros (1.200 millas) de la costa africana, y estaba a la espera de repatriación.

Su esposa, de 69 años, fue trasladada a Sudáfrica al mismo tiempo, pero se desplomó en un aeropuerto de Johannesburgo y murió en un hospital, afirmó el Departamento de Salud de Sudáfrica.

Luego el barco navegó hacia la isla Ascensión, un puesto avanzado aislado del Atlántico a unos 1.300 kilómetros (unas 800 millas) al norte, donde el hombre británico enfermo fue desembarcado y evacuado a Sudáfrica el 27 de abril. Posteriormente dio positivo por hantavirus.

Autoridades locales y seguimiento internacional frente a brote de hantavirus

Inician rastreo de contactos pero dicen que no hay necesidad de pánico

No hubo información de las autoridades sobre la posible fuente del presunto brote. Un brote previo de hantavirus en el sur de Argentina en 2019 mató al menos a nueve personas. Eso llevó a un juez a ordenar que decenas de residentes de un pueblo remoto permanecieran en sus casas durante 30 días para frenar la propagación.

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica estaba realizando rastreo de contactos para identificar si personas estuvieron expuestas a pasajeros infectados del crucero. La mujer de 69 años que murió intentaba tomar un vuelo de regreso a Holanda en el principal aeropuerto internacional de Johannesburgo, cuando se desplomó.

Pero el departamento de salud instó a la gente a no entrar en pánico, diciendo que la OMS estaba "coordinando una respuesta multinacional con todas las islas y países afectados para contener una mayor propagación de la enfermedad".

El hantavirus no tiene un tratamiento específico ni una cura, pero la atención médica temprana puede aumentar la probabilidad de supervivencia.

Los hantavirus causan dos síndromes graves, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos: el síndrome pulmonar por hantavirus, que afecta a los pulmones, y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que afecta a los riñones.

"Aunque es grave en algunos casos, no se transmite fácilmente entre personas", señaló el doctor Hans Henri P. Kluge, director regional para Europa de la OMS, en un comunicado el lunes. "El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje".