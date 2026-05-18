Cuba acusa a EU de construir "falso expediente" para agredir a la isla

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, culpó a Estados Unidos de construir "un expediente fraudulento" para justificar nuevas medidas contra el país, luego de las publicaciones del sitio de noticias estadounidenses Axios sobre la presencia de 300 drones en la isla con apoyo de Irán y Rusia.

"Sin excusa legítima alguna, el gobierno de EU construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar", escribió Rodríguez en la red social X.

Agregó que determinados medios de prensa "le hacen el juego" a esa estrategia mediante "calumnias" y filtraciones provenientes del propio Gobierno estadounidense.

"Cuba no amenaza ni desea la guerra", afirmó Rodríguez.

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"Defiende la paz y se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU", agregó.

La respuesta se debe a una investigación publicada este domingo por Axios, basada en información clasificada y testimonios de funcionarios estadounidenses, según la cual la administración de Donald Trump observa con creciente preocupación el desarrollo de capacidades militares cubanas vinculadas al uso de drones y la cooperación con Irán y Rusia.

Según el reporte, Cuba habría adquirido más de 300 drones de uso militar desde 2023 y que funcionarios de la isla discutieron hipotéticos planes para emplearlos contra la Base Naval de Guantánamo, embarcaciones estadounidenses e incluso zonas del sur de Florida.

En el mismo sentido, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, defendió en sus redes sociales el derecho de la isla a prepararse frente a una eventual agresión externa.

"Como todo país, Cuba tiene derecho a defenderse de la agresión externa. Se llama legítima defensa, y la amparan el Derecho Internacional y la Carta de la ONU", escribió el diplomático.

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De Cossío subrayó que "quienes procuran desde EU la sumisión y, de hecho, la destrucción de la nación cubana, por vía de la agresión militar y la guerra, no pierden un minuto en fabricar pretextos, crear y difundir falsedades, y distorsionar como extraordinaria la preparación lógica para enfrentar la posible agresión".

Minutos después, este mensaje del viceministro fue replicado en los perfiles en redes sociales de la Cancillería y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) de la isla.

La publicación de Axios aparece en medio de un nuevo deterioro de las relaciones bilaterales y de un incremento de la presión política desde Washington.

Según Axios, el director de la CIA, John Ratcliffe, habría viajado recientemente a Cuba para transmitir a las autoridades cubanas que EU no permitirá que la isla funcione como "plataforma" para intereses hostiles en Occidente.

Axios asegura además que podrían anunciarse nuevas sanciones contra Cuba en los próximos días y que el Departamento de Justicia estadounidense evalúa presentar cargos contra Raúl Castro por el derribo, en 1996, de las avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate.