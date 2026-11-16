Cubanos rechazan cerco energético, en maratón

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La Habana, Cuba.- Miles de personas se dieron cita este domingo antes de la salida del sol para participar de Marabana, la maratón internacional más importante de la isla y algunos de sus participantes aprovecharon la carrera para protestar contra las sanciones estadounidenses a la isla.

Muchos de los casi 3.000 participantes entre ellos 70 extranjeros se colocaron carteles en sus espaldas a donde se leía: "Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí".

"El bloqueo asfixia al pueblo cubano. Vamos a ganar esta pelea", dijo a The Associated Press Yuraldi Cava, de 58 años y empleado, mientras corría.

Cuba sufre un duro cerco energético y financiero impuesto por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en enero presionando un cambio de modelo político en la isla.

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Hubo personas con niños y discapacitados que se sumaron como andarines con sus ropas deportivas y sus pomos de agua, mientras entusiastas los alentaban desde las aceras.

"Es un mensaje del pueblo habanero de que Cuba no es una amenaza y vinimos aquí a esta fiesta popular a dar nuestro mensaje", dijo a la AP Abel Torres, quien indicó que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla. Otros 40 diplomáticos de todos los niveles también participaron.