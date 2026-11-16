logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Fotogalería

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Cubanos rechazan cerco energético, en maratón

Por AP

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Cubanos rechazan cerco energético, en maratón
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Habana, Cuba.- Miles de personas se dieron cita este domingo antes de la salida del sol para participar de Marabana, la maratón internacional más importante de la isla y algunos de sus participantes aprovecharon la carrera para protestar contra las sanciones estadounidenses a la isla.

      Muchos de los casi 3.000 participantes entre ellos 70 extranjeros se colocaron carteles en sus espaldas a donde se leía: "Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí".

      "El bloqueo asfixia al pueblo cubano. Vamos a ganar esta pelea", dijo a The Associated Press Yuraldi Cava, de 58 años y empleado, mientras corría.

      Cuba sufre un duro cerco energético y financiero impuesto por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en enero presionando un cambio de modelo político en la isla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Hubo personas con niños y discapacitados que se sumaron como andarines con sus ropas deportivas y sus pomos de agua, mientras entusiastas los alentaban desde las aceras.

      "Es un mensaje del pueblo habanero de que Cuba no es una amenaza y vinimos aquí a esta fiesta popular a dar nuestro mensaje", dijo a la AP Abel Torres, quien indicó que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla. Otros 40 diplomáticos de todos los niveles también participaron.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Desmantelar CJNG sigue siendo una prioridad: Embajador Johnson
        Desmantelar CJNG sigue siendo una prioridad: Embajador Johnson

        Desmantelar CJNG sigue siendo una prioridad: Embajador Johnson

        SLP

        El Universal

        La captura ocurrió en Atotonilco el Alto durante un operativo de prevención y disuasión del delito.

        Exigen que se incaute cisterna tras el choque
        Exigen que se incaute cisterna tras el choque

        Exigen que se incaute cisterna tras el choque

        SLP

        AP

        El Atlantic Asphalt causó al menos 1 millón de dólares en daños a la terminal en Nueva Orleans

        Desnutrición infantil, una dura batalla en Somalia
        Desnutrición infantil, una dura batalla en Somalia

        Desnutrición infantil, una dura batalla en Somalia

        SLP

        EFE

        Marchan portugueses por acceso a vivienda
        Marchan portugueses por acceso a vivienda

        Marchan portugueses por acceso a vivienda

        SLP

        AP