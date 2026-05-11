Delcy Rodríguez rechaza control estadounidense tras propuesta de Trump

CARACAS, Venezuela, mayo 11 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó enérgicamente cualquier insinuación de control estadounidense sobre su país, declarando que Venezuela "no es una colonia, sino una nación libre", luego de que Donald Trump dijera que evalúa "seriamente" hacer del país el estado 51 de EU.

Declaraciones de Delcy Rodríguez sobre la soberanía venezolana

"Si algo tenemos los venezolanos, es que amamos nuestro proceso de independencia", afirmó Rodríguez, enfatizando que la soberanía de su país se construyó "sobre la gloria de hombres y mujeres que dieron su vida".

La presidenta interina insistió en que Caracas no aceptará injerencias externas y continuará defendiendo su autonomía política.

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Propuesta de Donald Trump sobre Venezuela

En una entrevista con Fox News, Donald Trump afirmó que estaba "considerando seriamente convertir a Venezuela en el estado número 51 de EU", sin especificar cómo.