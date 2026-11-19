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WASHINGTON.- Un grupo de pescadores ecuatorianos demandó al gobierno del presidente Donald Trump, alegando que fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron su embarcación y los secuestraron tras identificarlos por error como traficantes de drogas.

Los pescadores dicen que, el 17 de marzo, drones estadounidenses atacaron su navío, de nombre La Negra Francesca Duarte II, en el océano Pacífico frente a la costa de Ecuador, según una demanda federal presentada el lunes.

La embarcación se incrementó y dos de los tripulantes sufrieron quemaduras graves, señala la demanda. Los hombres sostienen que Estados Unidos los retuvo contra su voluntad durante unas 24 horas y los trataron de manera cruel e inhumana.

"El ataque, secuestro y tortura antes descritos ocurrieron a pesar de que el gobierno de Ecuador, tras una inspección de tres horas, acababa de exonerar al barco ya su tripulación de cualquier actividad ilícita", señala la querella, presentación ante la Corte Federal de Distrito en Pittsburgh. El New York Times informó previamente sobre la demanda.

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Es la segunda demanda contra el gobierno de Trump por ataques militares contra barcos.