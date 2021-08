Denuncian al primer ministro peruano por decirle a una diputada "sólo falta que te violen"

LIMA, Perú (EFE).- Patricia Chirinos, diputada del partido opositor Avanza País, denunció al controvertido primer ministro Guido Bellido por decirle durante una reunión de coordinación parlamentaria antes de que éste asumiera su cargo que "sólo falta que te violen".



La denuncia de la agresión verbal la hizo la congresista en declaraciones a la emisora RPP, si bien ya hacía varios días que desde sectores de la oposición se había dado a conocer el suceso, que Bellido consideró "falso" y "dolosamente difamatorios" hacia su persona.

Bellido, del partido izquierdista Perú Libre y quien la semana pasada recibió la confianza del Congreso, es blanco de numerosas críticas tanto por sus posiciones políticas como por sus declaraciones homófobas y sexista en el pasado.

Desde que asumió el cargo el pasado 29 de julio, Bellido ha intentado despegarse de esa imagen con pedidos de disculpas y aduciendo ignorancia sobre algunos temas que precisamente son de especial sensibilidad para sus socios en el Gobierno y en el Congreso de la izquierda moderada y los grupos liberales.

La derecha peruana, que nunca ha sido defensora de los derechos para la comunidad LGTBI o la igualdad de género, también ha criticado duramente a Bellido por sus posturas homófobas y machistas.

TESTIGOS

Según relató Chirinos, el suceso de produjo cuando se estaba instalando la Mesa Directiva del Congreso, que asumió sus poderes el pasado 26 de julio.

Allí, en una reunión donde había otros diputados como Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú) y José Jerí (Somos Perú), entre otros, Chirinos intercedió ante Bellido para pedirle que le fuera otorgado un despacho en la que su padre había trabajado como diputado años atrás.

"Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", relató la congresista.

Chirinos relató que en ese momento, ninguno de los presentes hizo nada ante la "falta de respeto grave" que cometió Bellido.

Consultado por la prensa, el diputado Quito dijo no recordar exactamente la conversación, pero sí que se produjo en un contexto en el que ambos estaban "bromeando y riéndose".

La diputada indicó que prefirió mantener en reserva el incidente por casi un mes y que sólo se lo comentó al propio Bellido, por ser "una cuestión personal" y al presidente Pedro Castillo, quien se disculpó por lo sucedido.

"Me dijo me voy a encargar, me pidió disculpas y yo le dije lo disculpo a usted, pero a él no", precisó Chirinos en relación a su diálogo con Castillo sobre el tema.

DISCURSEA

Chirinos ya apuntó el asunto durante el debate de la confianza al gabinete de Bellido, en donde indicó que "la mujer peruana no merece a un premier (primer ministro) que discursea sobre la defensa de nuestros derechos, pero que en privado, y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo falta que la violen".

Bellido ha respondido a estas acusaciones con una serie de mensajes en sus redes sociales en las que indicó que "con mucha sensibilidad y empatía hacia la situación de violencia contra la mujer que vivimos, acudí al Pleno y expusimos una serie de medidas para detener esta situación crítica que está presente en todos los rincones del país".

"¡No queremos más violencia! Y esta es mi lucha", añadió el premier, antes de señalar que las declaraciones de Chirinos suscitan "extrañeza y preocupación", puesto que "estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad".