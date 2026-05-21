Departamento de Salud de EE.UU. implementa IA para auditorías

NUEVA YORK (AP) — El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció el jueves que potenciará al máximo el uso de inteligencia artificial para vigilar cómo los estados y otros receptores de fondos federales de salud están auditando sus programas. La medida busca reducir los riesgos de fraude y ahorrar dinero al gobierno.

Departamento de Salud usa IA para auditorías

El departamento utilizará ChatGPT y otras herramientas de IA para analizar de manera continua los informes de auditoría de los 50 estados, señaló Gustav Chiarello, subsecretario de recursos financieros que encabeza el nuevo programa.

"Es el típico gran gobierno: todos presentan una auditoría, cae con un golpe sordo y nadie hace nada al respecto", señaló Chiarello en una entrevista. "Aquí, con la IA, podemos profundizar en ello".

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La medida se basa en la adopción, por parte del departamento, de la IA generativa para investigar programas estatales de Medicaid, automatizar tareas administrativas y editar textos. Las herramientas de IA pueden ser una ayuda poderosa para encontrar patrones o problemas en documentos extensos, pero los críticos sostienen que el gobierno debería usarlas con cautela porque con frecuencia cometen errores y pueden tener sesgos no intencionales.

Contexto y reacciones a la iniciativa

La administración Trump y el grupo de trabajo antifraude del vicepresidente JD Vance han dedicado los últimos meses a promover iniciativas para endurecer las acciones contra el fraude en los programas de Medicaid y Medicare, así como en solicitudes de préstamos estudiantiles y otras áreas. Esos esfuerzos también han incluido el uso de tecnología de IA para señalar posibles fraudes, dijo recientemente en Fox News el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson.

Los estados, gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro e instituciones de educación superior que gastan al menos 1 millón de dólares en fondos federales al año deben presentar auditorías anuales. La nueva iniciativa utilizará IA para analizar esas auditorías de programas financiados por el Departamento de Salud, incluidos los programas estatales de Medicaid y beneficiarios de subvenciones federales en investigación, servicios de adicciones y más, indicó Chiarello.

Los receptores que no presenten los informes requeridos o no resuelvan los problemas señalados en ellos podrían enfrentar la pérdida de fondos.

Críticos han arremetido contra los esfuerzos antifraude de la administración, al señalar que la mayoría se han dirigido a estados gobernados por demócratas y que en ocasiones han reflejado una tendencia a atacar primero y reunir los hechos después. En al menos una ocasión, la administración reconoció ante The Associated Press que cometió un error importante en los datos que utilizó para ayudar a justificar una investigación por fraude de Medicaid en Nueva York.

Consultado sobre las salvaguardas para evitar que las herramientas de IA cometan errores, Chiarello señaló que los funcionarios estaban evaluando informes públicos, en lugar de descubrir información nueva. Añadió que las herramientas estaban pensadas para que los beneficiarios de subvenciones administren mejor los dólares federales.

El departamento indicó que ha enviado cartas a gobernadores y tesoreros de los 50 estados para alertarlos sobre la nueva iniciativa. El programa fue informado por primera vez por The Wall Street Journal.

Chiarello afirmó que ha estado en contacto con sus homólogos en otros departamentos federales con la esperanza de que sigan su ejemplo.

"Sería bastante fácil para las otras agencias usar nuestra tecnología y sumarse", señaló.