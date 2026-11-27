¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

EL CAIRO.- Las autoridades egipcias informaron el jueves que detuvieron a un conductor que iba por exceso de velocidad, y de quien se sospecha que provocó la volcadura de un camión cisterna de combustible en una importante autopista que rodea El Cairo, lo que desencadenó un enorme incendio durante la hora pico en el que murieron al menos 31 personas.

El infierno del miércoles por la noche dejó atónitos incluso a los habitantes de un país donde los accidentes mortales son comunes en carreteras que a menudo están mal reguladas. En varios videos pudieron ver enormes columnas de fuego provenientes del camión cisterna y de más de dos docenas de vehículos más que se incendiaron, esparcidos a lo largo de la carretera de circunvalación de varios carriles conocida como Ring Road. Viarios conductores huyeron aterrados de sus vehículos atrapados en el tráfico para escapar de las llamas.

"Era el fuego del infierno de Dios en la Ring Road", dijo Salah Ahmed, conductor de una de las millas de microbuses públicos que transportan a los viajeros en la Ring Road. Contó que estaba en la autopista cuando el camión cisterna se estalló en llamas, pero el tráfico lo retuvo, lo que le salvó la vida.