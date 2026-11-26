Detonan 5 toneladas de azida de plomo en Iowa
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MIDDLETOWN, Iowa.- El Ejército de Estados Unidos hizo estallar intencionalmente el miércoles, en Iowa, toda la reserva nacional de azida de plomo, un químico utilizado para fabricar explosivos, y dijo que, de acuerdo con los primeros indicios, la detonación controlada impidió que se propagara polvo tóxico hacia las viviendas y granjas cercanas.
El plan para la detonación se anunció apenas unos días antes, y las autoridades dijeron que los barriles se habían degradado y corrían el riesgo de explotar de manera incontrolable a medida que bajaban las temperaturas. El repentino anuncio desató preocupaciones sobre posibles impactos en la salud y el medio ambiente, así como frustración por la falta de información.
Los responsables de la operación la calificaron como un éxito. Toda la azida de plomo fue destruida exitosamente en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, en Middletown, dijo el general de división Eric Shirley, quien dirigió la operación del Ejército, en una rueda de prensa.
Los monitores de aire de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no detectan plomo en el aire alrededor de la planta.
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