Detonará EU material para fabricar bombas
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Un tribunal federal de apelaciones autorizó el lunes al Ejército de Estados Unidos a detonar varias toneladas de material degradado para fabricar bombas en una planta de municiones de Iowa.
La orden de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito fue una de dos decisiones que el presidente Donald Trump dijo que estaba esperando después de que previamente en el día le ordenó al Ejército que no detonara la sustancia química sin aprobación judicial.
La detonación de 68 barriles de azida de plomo estaba prevista inicialmente para el viernes pasado, pero desde entonces el Ejército ha cambiado la fecha tres veces , luego de desatarse una oleada de preocupación pública por posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente. Habían planeado una detonación para el próximo miércoles, ya que consideraron que ese día el clima era el más favorable.
El Ejército no hizo comentarios de momento cuando se le preguntó sobre el fallo del tribunal o la publicación del presidente en redes sociales.
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Ambientalistas presentaron demanda para detener la detonación, poniendo en duda un permiso aprobado por la Agencia de Protección Ambiental.
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