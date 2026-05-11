Develan estatua dorada de Donald Trump en Miami: símbolo y controversia
La estatua fue creada por el escultor Alan Cottrill y se ubica en el campo de golf Trump National Doral.
WASHINGTON, EU, mayo 11 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Una imponente estatua dorada del presidente de EU, Donald Trump, tan alta como un edificio de dos pisos y valorada en casi medio millón de dólares, fue develada en el campo de golf del presidente en Doral, Florida, durante una ceremonia presidida por un pastor evangélico.
Estatua de Donald Trump en Miami: detalles y significado
Colocada sobre un pedestal entre palmeras, la gigantesca escultura representa al presidente alzando el puño al cielo, un gesto que recuerda la rebeldía que mostró tras el intento de asesinato en Butler, Pensilvania.
"Hoy, en Trump National Doral Miami, fuimos testigos de un momento inolvidable", declaró el pastor Mark Burns, criticado por muchos evangélicos a quienes recordaron que se les prohíbe adorar "falsos ídolos".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Reacciones y financiamiento de la estatua
"Esta estatua es una celebración de la vida. Es un símbolo de resiliencia, libertad, patriotismo, fortaleza y la voluntad de seguir luchando por el futuro de Estados Unidos", añadió el pastor.
La estatua fue encargada al escultor Alan Cottrill y financiada por un colectivo de inversores en criptomonedas que buscaba promover la criptomoneda $PATRIOT.
no te pierdas estas noticias
Develan estatua dorada de Donald Trump en Miami: símbolo y controversia
AP
La estatua fue creada por el escultor Alan Cottrill y se ubica en el campo de golf Trump National Doral.
IBM destaca avances en computación cuántica y IA para empresas
El Universal
IBM, junto a Cleveland Clinic y RIKEN, simula la molécula proteica más grande para acelerar el desarrollo de fármacos.
Sea-Watch denuncia ataque de guardia costera libia tras rescate en Mediterráneo
AP
El incidente ocurrió a 43 kilómetros de la costa libia, en zona de búsqueda y rescate.