logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Develan estatua dorada de Donald Trump en Miami: símbolo y controversia

La estatua fue creada por el escultor Alan Cottrill y se ubica en el campo de golf Trump National Doral.

Por AP

Mayo 11, 2026 06:19 p.m.
A
Develan estatua dorada de Donald Trump en Miami: símbolo y controversia

WASHINGTON, EU, mayo 11 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Una imponente estatua dorada del presidente de EU, Donald Trump, tan alta como un edificio de dos pisos y valorada en casi medio millón de dólares, fue develada en el campo de golf del presidente en Doral, Florida, durante una ceremonia presidida por un pastor evangélico.

Estatua de Donald Trump en Miami: detalles y significado

Colocada sobre un pedestal entre palmeras, la gigantesca escultura representa al presidente alzando el puño al cielo, un gesto que recuerda la rebeldía que mostró tras el intento de asesinato en Butler, Pensilvania.

"Hoy, en Trump National Doral Miami, fuimos testigos de un momento inolvidable", declaró el pastor Mark Burns, criticado por muchos evangélicos a quienes recordaron que se les prohíbe adorar "falsos ídolos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Reacciones y financiamiento de la estatua

"Esta estatua es una celebración de la vida. Es un símbolo de resiliencia, libertad, patriotismo, fortaleza y la voluntad de seguir luchando por el futuro de Estados Unidos", añadió el pastor.

La estatua fue encargada al escultor Alan Cottrill y financiada por un colectivo de inversores en criptomonedas que buscaba promover la criptomoneda $PATRIOT.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Develan estatua dorada de Donald Trump en Miami: símbolo y controversia
Develan estatua dorada de Donald Trump en Miami: símbolo y controversia

Develan estatua dorada de Donald Trump en Miami: símbolo y controversia

SLP

AP

La estatua fue creada por el escultor Alan Cottrill y se ubica en el campo de golf Trump National Doral.

IBM destaca avances en computación cuántica y IA para empresas
IBM destaca avances en computación cuántica y IA para empresas

IBM destaca avances en computación cuántica y IA para empresas

SLP

El Universal

IBM, junto a Cleveland Clinic y RIKEN, simula la molécula proteica más grande para acelerar el desarrollo de fármacos.

Sea-Watch denuncia ataque de guardia costera libia tras rescate en Mediterráneo
Sea-Watch denuncia ataque de guardia costera libia tras rescate en Mediterráneo

Sea-Watch denuncia ataque de guardia costera libia tras rescate en Mediterráneo

SLP

AP

El incidente ocurrió a 43 kilómetros de la costa libia, en zona de búsqueda y rescate.

Justicia declara rebeldía a Evo Morales en juicio por abuso
Justicia declara rebeldía a Evo Morales en juicio por abuso

Justicia declara rebeldía a Evo Morales en juicio por abuso

SLP

AP

Las protestas y el paro de maestros agravan la crisis social durante el proceso judicial en Bolivia.