Dimite el ministro de Transporte de España

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MADRID.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, anunció el martes que dejará su carga, seis días después de que un choque entre dos tres de alta velocidad en el sur de Madrid dejó al menos 69 muertos.

Puente dio a conocer su decisión hacia el final de una comparecencia de varias horas ante una comisión parlamentaria para discutir el choque, el segundo incidente de este tipo en lo que va del año en la extensa red ferroviaria de alta velocidad de España.

"Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", declaró Puente ante los legisladores.

El choque del 28 de octubre ocurrió cuando un tren de alta velocidad se estrelló contra otro que se había detenido sobre las vías. La cadena de acontecimientos que condujo al desastre comenzó cuando el sistema de comunicaciones sufrió una falla crucial. Los controladores en la central de Madrid asumieron la carga y dieron luz verde para que uno de los trenes continuara su marcha, a pesar de que había un tren detenido más adelante.

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