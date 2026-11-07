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Dolor tras ataque ruso a centro humanitario

Por EFE

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Dolor tras ataque ruso a centro humanitario
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      Leópolis, Ucrania.- Los ucranianos expresan su dolor e indignación al llorar la muerte de al menos 53 personas en el ataque aéreo contra una escuela subterránea que servía de centro de ayuda humanitaria en la localidad de Komishuvaja, mientras continúan los ataques rusos contra zonas civiles a lo largo de la línea del frente.

      "Tengo el corazón destrozado. Llevo varios días llorando. Es difícil asimilar que nadie pueda hacer nada para castigar a esos cabrones", dice Inna Popovich,  natural de esta localidad en el sur de la región de Zaporiyia.

      Una serie de bombas rusas que cayeron sobre la localidad, que tenía más de cinco mil habitantes antes de la invasión de 2022, mataron a decenas de personas que Popovich conocía, incluida su vecina Tetiana, que estaba distribuyendo ayuda en la escuela subterránea.

      La mayoría de las víctimas aún no han sido identificadas y la búsqueda de cuerpos sin vida seguía en marcha, cuatro días después de que la mortífera serie de ataques matara también a Denis Konovalenko, un bombero de 44 años, así como a otro miembro del equipo de rescate y a cuatro policías que acudieron a prestar ayuda a supervivientes.

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      El ataque contra Komishuvaja, con bombas que pesaban hasta tres toneladas, figura entre los más mortíferos de la guerra, con unas 50 personas desaparecidas, además de las 53 víctimas.

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