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Donald Trump ordena ayuda para liberar buques en estrecho de Ormuz

Mientras se desarrollan negociaciones telefónicas con Irán, Trump asegura que se realizan conversaciones muy positivas.

Por EFE

Mayo 03, 2026 07:21 p.m.
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Donald Trump ordena ayuda para liberar buques en estrecho de Ormuz

Nueva York, 3 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este domingo que varios países, la mayoría ajenos al conflicto en Oriente Medio, han pedido ayuda para liberar sus embarcaciones del estrecho de Ormuz y que ha dado órdenes para que les ayuden a salir, mientras se adelantan "conversaciones muy positivas con Irán".

Donald Trump da instrucciones para liberar embarcaciones en Ormuz

El anterior, es el único comentario que hizo Trump sobre estas conversaciones y la primera vez que habla en esos términos de las negociaciones telefónicas que sus representantes mantienen con Irán, tras haber recibido una tercera oferta de paz, que el mandatario había dicho que no le complacía.

Avances en negociaciones entre Estados Unidos e Irán

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"He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos, han manifestado que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación", afirmó el jefe de Estado estadounidense en su plataforma Truth Social .

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