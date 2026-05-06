EEUU atacó petrolero iraní en golfo de Omán y dañó timón

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos disparó el miércoles contra un petrolero iraní mientras ambos países parecían estar acercándose a un acuerdo inicial para poner fin a la guerra y el presidente Donald Trump buscaba presionar a Teherán para que alcance un acuerdo.

EEUU ataca petrolero iraní en golfo de Omán

Un avión de combate inutilizó el timón del petrolero en el golfo de Omán mientras intentaba romper el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán, informó el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en redes sociales.

El ataque ocurrió mientras Irán y Estados Unidos están oficialmente en un alto el fuego. El presidente Trump amenazó el miércoles a Irán con más bombardeos si no reabre el estrecho de Ormuz.

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En una publicación en redes sociales, Trump dijo que la guerra con Irán podría terminar pronto y que los envíos de petróleo y gas natural interrumpidos por el conflicto podrían reanudarse. Pero todo depende de que Teherán acepte un supuesto acuerdo del que el mandatario no ha dado detalles.

"Si no aceptan, empiezan los bombardeos", escribió Trump.

Israel ataca Beirut y tensiones persisten en Líbano

Mientras tanto, Israel atacó los suburbios del sur de Beirut por primera vez desde que se anunció el 17 de abril un alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano Hezbollah, respaldado por Irán. Desde entonces, los combates han continuado en el sur del Líbano.

Los últimos ataques en Beirut fueron el 8 de abril, cuando una serie de masivos ataques israelíes mataron a más de 350 personas. Más de 2.500 han muerto en Líbano desde que comenzaron los combates el 2 de marzo, dos días después de que Israel y Estados Unidos lanzaron la guerra contra Irán.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el ataque del miércoles, que se produjo sin previo aviso, tuvo como objetivo a un comandante de la Fuerza Radwan de Hezbollah. El grupo armado no comentó al respecto.

Trump insistió el miércoles en que los funcionarios iraníes quieren poner fin a la guerra.

"Estamos tratando con gente que quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas, y veremos si pueden llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para nosotros", expresó el presidente.

Sugirió, tanto en la Casa Blanca como en redes sociales, que Estados Unidos podría en última instancia forzar un arreglo.

"Si no aceptan, empiezan los bombardeos", señaló Trump en redes sociales, "y será, tristemente, a un nivel y una intensidad mucho más altos de lo que fue antes".

La Casa Blanca cree que está cerca de un acuerdo con Irán sobre un memorando de una página para poner fin a la guerra, según informó Axios. Aún no hay acuerdo, pero las disposiciones incluyen una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio iraní, el levantamiento de sanciones estadounidenses, la distribución de fondos iraníes congelados y la apertura del estrecho para los barcos.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre el posible acuerdo.

El Ministerio de Exteriores de Irán dijo a la televisión estatal que Teherán había "rechazado enérgicamente" las propuestas estadounidenses reportadas por Axios, pero que aún estaba examinando el último acuerdo propuesto.

Un frágil alto el fuego entre Estados Unidos y Teherán se ha mantenido en gran medida desde que comenzó el 8 de abril. Pakistán albergó el mes pasado conversaciones presenciales entre ambos países, pero no lograron alcanzar un acuerdo.

Trump buscó aumentar la presión sobre Teherán un día después de que suspendió el efímero esfuerzo estadounidense para forzar la apertura de un paso seguro para los buques comerciales a través del estrecho. El estrecho es una vía fluvial vital por la que antes de la guerra pasaban importantes suministros de petróleo y gas, fertilizantes y otros productos petrolíferos.

Solo se sabe de dos mercantes con bandera estadounidense que hayan pasado por la ruta custodiada por Estados Unidos después de que se abriera el lunes. Estados Unidos dijo que había hundido seis pequeñas embarcaciones iraníes que habían amenazado a barcos civiles.

El cierre por parte de Irán del estrecho ha disparado los precios del combustible, ha sacudido la economía global y ha ejercido una enorme presión económica sobre varios países, incluyendo grandes potencias como China.

Las amenazas de Trump se produjeron después de que el ministro de Exteriores de China pidió un "alto el fuego integral" en la guerra con Irán tras una reunión en Beijing con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Wang Yi dijo el miércoles que su país estaba "profundamente consternado" por el conflicto, que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán.

Los estrechos lazos económicos y políticos de Beijing con Teherán le otorgan una influencia única. El gobierno de Trump está presionando a China para que use esa relación para instar a la República Islámica a abrir el estrecho de Ormuz.

La visita de Araghchi a China se produce antes de la visita programada de Trump a Beijing.

Trump tiene previsto asistir a una cumbre de alto perfil el 14 y 15 de mayo con el presidente chino, Xi Jinping. Él fue el último presidente estadounidense en visitar China en 2017.

"Creemos que se necesita con urgencia un alto el fuego integral, que una reanudación de las hostilidades no es aceptable", manifestó Wang, según un video de la reunión.

Según el ministro chino, el conflicto "no solo ha causado graves pérdidas al pueblo iraní, sino que también ha tenido un impacto severo en la paz regional y global".

En una entrevista televisada con la prensa estatal iraní desde Beijing, Araghchi dijo que su visita incluyó conversaciones sobre el estrecho de Ormuz, así como sobre su programa nuclear y las sanciones impuestas a Teherán.

Trump exige una reducción significativa del disputado programa nuclear iraní.

En una declaración publicada en la web del ministerio sobre la reunión de Wang con Araghchi, el departamento indicó que China valora el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, al tiempo que reafirma su "legítimo derecho al uso pacífico de la energía nuclear".

Cientos de buques mercantes siguen atrapados en el golfo Pérsico, incapaces de llegar al mar abierto sin pasar por el estrecho de Ormuz.

Un buque portacontenedores operado por el Grupo CMA CGM resultó dañado y varios miembros de la tripulación resultaron heridos cuando fue atacado mientras transitaba por el estrecho el martes, dijo la compañía naviera francesa. Indicó que los tripulantes heridos fueron evacuados del barco y recibieron tratamiento médico.

Es poco probable que los precios del petróleo y el transporte marítimo vuelvan a la normalidad hasta que haya disminuido el riesgo de ataques en el estrecho, dijo Kaho Yu, jefe de energía y recursos de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

"Los refinadores, los transportistas y los comerciantes de materias primas seguirán siendo cautelosos hasta que haya pruebas más claras de que las interrupciones en Ormuz no volverán a intensificarse", afirmó.

Entre ellos está Hapag-Lloyd, una de las mayores navieras del mundo. Dijo en un comunicado que el cierre del estrecho le está costando alrededor de 60 millones de dólares por semana, con el aumento de los costos de combustible y seguros golpeando con especial dureza. La empresa dijo que las rutas alternativas hacia otros puertos o por tierra son limitadas.

El precio al contado del crudo Brent, el estándar internacional, cayó el miércoles a unos 100 dólares por barril, un descenso significativo tras los fuertes aumentos de precio de principios de semana. El crudo se vendía por alrededor de 70 dólares por barril antes de que comenzara la guerra.

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Bynum informó desde Savannah, Georgia. Los periodistas de The Associated Press E. Eduardo Castillo en Beijing; Elena Becatoros en Atenas, Grecia; Munir Ahmed en Islamabad; Toqa Ezzidin en El Cairo; David McHugh en Fráncfort, Alemania; Adam Schreck en Dubái, Emiratos Árabes Unidos; y Abby Sewell en Beirut contribuyeron a este despacho.