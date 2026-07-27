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EEUU e Irán pausan ataques

Mientras, continuaban los esfuerzos para que ambos países regresaran a negociaciones

Por AP

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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EEUU e Irán pausan ataques
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      EL CAIRO.- Estados Unidos detuvo sus ataques contra Irán por segundo día consecutivo el domingo, y Teherán afirmó que también lo había hecho, mientras continuaban los esfuerzos para que ambos países regresaran a negociaciones.

      No estaba claro por qué Estados Unidos ha hecho una pausa después de atacar zonas costeras e infraestructura iraníes por casi dos semanas luego que Irán disparó contra barcos en el estrecho de Ormuz. El Pentágono no respondió a preguntas el domingo.

      El presidente Donald Trump está "dando a las conversaciones algo de espacio. Les está dando un poco de margen", dijo a Fox News Mike Waltz, el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas. "Hemos tenido tanto a Omán como a Irán, ya varios de nuestros otros negociadores, involucrados a todos los niveles, desde los niveles más altos hasta el nivel técnico durante las últimas semanas, y particularmente en los últimos días".

      Como los Estados Unidos ha detenido los ataques durante las últimas dos noches, Irán también lo ha hecho, dijo el domingo a la televisión estatal iraní el portavoz del ejército. 

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      En los últimos días, Teherán ha contraatacado a países de la región que albergan fuerzas armadas norteamericanas y mató al menos a tres personas en una base en Jordania.

      El período de 60 días que comenzó cuando ambos países firmaron el acuerdo provisional a mediados de junio ya está bien avanzado en su segunda mitad, y los principales asuntos que debían negociarse —en particular el programa nuclear iraní— siguen apartados mientras los mediadores intentan mantener el diálogo.

      Un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación señaló que la diplomacia estaba en marcha y que una pausa en los ataques es una "señal positiva que ayuda a los esfuerzos para desescalar".

      El funcionario indicó que ambos países quieren volver al acuerdo provisional de alto el fuego y que el arreglo que se negocia se centra en que Irán gestione el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz con menos restricciones para los barcos.

      Persistían las preocupaciones sobre el transporte marítimo en el estrecho y ahora también en otra vía acuática crucial de la región, el estrecho de Bab al-Mandeb hacia el mar Rojo. 

      Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, amenazaron la semana pasada con un bloqueo del transporte marítimo saudí allí.

      Los suministros energéticos y la economía mundial siguen en la balanza ya que los precios de la gasolina han vuelto a subir.

      Irán reveló el domingo que seguía conversando con Omán sobre el paso seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz, que se encuentra entre ambos países. 

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