Ejército de Nigeria rescata a siete niños y dos mujeres secuestrados

ABUYA, Nigeria (AP) — Siete niños y dos mujeres secuestrados el mes pasado por hombres armados en un orfanato de la región centro-norte de Nigeria fueron rescatados por soldados, informó el ejército del país en un comunicado difundido el jueves.

Las autoridades del estado de Kogi indicaron que pistoleros habían atacado un orfanato islámico que operaba en situación irregular y secuestraron a 23 pupilos en una "zona aislada" de Lokoja, capital del estado de Kogi , el 26 de abril. Quince de los secuestrados fueron rescatados de inmediato.

Las tropas interceptaron y recuperaron a nueve de los secuestrados en una zona boscosa del estado, señaló el portavoz del ejército, Hassan Abdullahi, en el comunicado, fechado el miércoles pero difundido el jueves.

"Entre las víctimas rescatadas había cinco niños, dos niñas y dos mujeres adultas, que se cree que son las esposas del propietario del orfanato", explicó Abdullahi.

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Este hecho significa que podría haber un alumno más desaparecido, pero el comunicado no mencionó si alguien más estaba en paradero desconocido.

Ningún grupo se ha atribuido aún la responsabilidad del ataque. Según los analistas, los grupos armados atacan escuelas y secuestran a estudiantes porque se consideran actos estratégicos para llamar la atención y exigir cuantiosos rescates. Varios cientos de estudiantes han sido secuestrados en toda Nigeria.