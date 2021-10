El Capitán Kirk llega al espacio

VAN HORN, Texas, EE.UU. (AP) — El Capitán Kirk de Hollywood, William Shatner, de 90 años, se lanzó al espacio el miércoles en una convergencia de ciencia ficción y realidad, alcanzando la frontera final a bordo de una nave construida por la compañía Blue Origin de Jeff Bezos.

El astro de "Star Trek" hizo historia como la persona de mayor edad en un cohete al espacio, eclipsando el récord anterior, establecido por un pasajero en una excursión similar en una nave espacial Bezos en julio, en ocho años.

Vestido con un traje de vuelo azul rey, Shatner se unió a tres compañeros de viaje, entre cuatro y cinco décadas más jóvenes que él, a bordo de la cápsula totalmente automatizada que despegó del remoto oeste de Texas en un vuelo de ida y vuelta programado para durar apenas unos 10 minutos.

La nave espacial alcanzó una altitud de unos 106 kilómetros (66 millas), en la periferia del espacio, tras lo cual la cápsula bajó en paracaídas de regreso al suelo del desierto.

Los fanáticos de la ciencia ficción se deleitaron con la oportunidad de ver al hombre más conocido como el incondicional Capitán James T. Kirk de la nave estelar Enterprise ir audazmente a donde ninguna estrella de la televisión estadounidense había ido antes.

Shatner dijo antes de la cuenta regresiva que planeaba pasar sus aproximadamente tres minutos de ingravidez mirando hacia la Tierra, con la nariz presionada contra las ventanas de la cápsula.

"Lo único que no quiero ver es un pequeño gremlin mirándome", bromeó, refiriéndose a la trama de su episodio de "The Twilight Zone" ("La dimensión desconocida") de 1963 titulado "Nightmare at 20,000 Feet".

Bezos es un gran fan de "Star Trek". El fundador de Amazon tuvo un cameo como extraterrestre en una de las últimas películas de "Star Trek", y Shatner viajó gratis como invitado.