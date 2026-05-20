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Elon Musk anuncia venta pública de acciones de SpaceX

Musk mantendrá control mayoritario con acciones de clase especial.

Por AP

Mayo 20, 2026 04:41 p.m.
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Elon Musk anuncia venta pública de acciones de SpaceX

NUEVA YORK (AP) — Elon Musk anunció el miércoles planes para una de las mayores ventas de acciones al público por parte de una empresa espacial que actualmente pierde miles de millones de dólares al año.

SpaceX reporta pérdidas millonarias y prepara oferta pública

Los documentos presentados el miércoles muestran que SpaceX perdió 2.600 millones de dólares por operaciones el año pasado sobre ingresos de 18.700 millones de dólares, y que las pérdidas siguieron acumulándose al inicio de este año.

Aun así, se espera que la oferta pública inicial se ubique entre las más grandes de la historia, y posiblemente supere al actual titular del récord, Saudi Aramco, el gigante petrolero que salió a bolsa hace siete años.

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El folleto informativo no indicó una cifra en dólares sobre el monto que Musk espera recaudar, pero diversos reportes lo han situado en unos 75.000 millones de dólares. La empresa ha señalado que el dinero ayudará a financiar proyectos para llevar personas a la Luna y quizá algún día a Marte, en su empeño por convertir a los humanos en una especie intergaláctica mientras enfrenta amenazas existenciales que podrían borrar la civilización.

"No queremos que los humanos tengan el mismo destino que los dinosaurios", señala el documento presentado.

Musk mantendrá control mayoritario con acciones de clase especial

La oferta pública inicial también podría convertir a Musk, un importante tenedor de acciones de SpaceX, en el primer billonario del mundo.

De igual manera le daría a Musk un gran control sobre el negocio.

El documento indica que Musk y otros accionistas recibirán acciones de una clase especial que les otorga 10 votos por cada acción que posean. Esos accionistas podrán, entre otras cosas, elegir a la mayoría del consejo de administración de la empresa.

"Esto limitará o impedirá su capacidad de influir en asuntos corporativos y en la elección de nuestros directores", advirtió SpaceX a los posibles inversionistas.

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