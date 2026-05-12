Embajada de Israel rechaza acusaciones de maltrato de activistas

CIUDAD DE

, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- La

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

endesexual de activistas de larumbo a Gaza que llevan ayuda humanitaria, y defendió el "" sobre la Franja.La embajada, a cargo de, señaló ", carentes de sustento factual" y "basadas enpromovidas por actores con claros intereses políticos e ideológicos"."Israel mantiene unsobre lacomo parte de la lucha contra la organización terroristay en cumplimiento de su obligación de proteger la seguridad de sus ciudadanos e impedir la transferencia de armamento, materiales de doble uso y otros recursos susceptibles de ser utilizados en beneficioy de otros grupos terroristas que operan en la zona", defendió.Mencionó que las personas integrantes de lafueron advertidas "con claridad y anticipación" de que Israel haría cumplir el: "A pesar de ello, declararon públicamente que su intención era llegar directamente a Gaza desafiando dicho bloqueo".La representación diplomática indicó que Israel ofreció "en repetidas ocasiones" transferir cualquier ayuda humanitaria a través dely mediante mecanismos internacionales coordinados; "sin embargo, estas alternativas fueron rechazadas por los organizadores de la"."Esto refuerza la conclusión de que no se trataba de una verdadera, sino de unay mediática cuidadosamente diseñada."Por tal motivo, se lanza un respetuoso llamado a las autoridades y la población a desestimar aquellas posturas ideológicas que intencionalmente omiten de sus discursos losy atrocidades cometidas poren contra de la población israelí el 7 de octubre de 2023, y las declaraciones de individuos o grupos cuya actuación responde principalmente a intereses de provocación mediática y búsqueda de notoriedad pública", agregó.Sobre acusaciones desexual contra participantes de la, laaseguró que "se trata de afirmaciones completamente infundadas, que se repiten sistemáticamente en torno a este tipo de flotillas y que forman parte dede antemano por provocadores en busca de atención mediática"."Estasy carentes de fundamento constituyen una continuación directa de lay mediática que rodea estade carácter publicitario", señaló.Además, externó su preocupación por la participación de "" a la organización de laque han sido señalados "por mantener vínculos con la organización terrorista". Tambiénde "genocidio"."Laes contra organizaciones terroristas y no contra el pueblo palestino. Luego de ingresar a territorio israelí y realizar atrocidades a su paso, los terroristas deescaparon a lapara esconderse y operar desde zonas densamente pobladas, hospitales y áreas humanitarias, utilizando deliberadamente a la población civil como", señaló al reiterar que continuará actuando conforme al, protegiendo a sus ciudadanos y facilitando el ingreso de ayuda humanitaria mediante mecanismos internacionales coordinados y seguros.Israel destacó sus históricascony consideró esencial mantener un diálogo "responsable, equilibrado y basado en hechos", especialmente en asuntos complejos de carácter jurídico y de seguridad.