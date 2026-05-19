Emiratos Árabes Unidos denuncia ataque con drones en Barakah

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los drones que tuvieron como objetivo la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, procedían todos de Irak, informó el martes el Ministerio de Defensa del país, lo que indica que el ataque probablemente fue obra de milicias chiíes iraquíes respaldadas por Irán.

Emiratos Árabes Unidos atribuye ataque con drones a milicias iraquíes

Ningún grupo se responsabilizó del ataque, pero Teherán y grupos aliados han lanzado repetidos drones en repetidas ocasiones contra Estados árabes del golfo Pérsico desde que Israel y Estados Unidos comenzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero. En el pasado, las milicias han brindado a Irán un medio para desviar la culpa por este tipo de ataques.

No se reportaron heridos ni liberación radiológica en Barakah tras el ataque, que, según funcionarios emiratíes, impactó un generador en el perímetro de la instalación.

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Preocupación internacional por ataques a centrales nucleares

Pero en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el director del organismo de control nuclear de la ONU describió el martes las "graves preocupaciones" de su agencia sobre la creciente tendencia de atacar centrales nucleares operativas durante la guerra con Irán.

"En caso de un ataque contra la central nuclear de Barakah, un impacto directo podría resultar en una tasa muy alta de radioactividad en el medio ambiente", afirmó Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

EAU, que ha albergado defensas antiaéreas y personal de Israel, acusó recientemente a Irán de lanzar ataques con drones y misiles incluso después de que su alto el fuego con Estados Unidos entró en vigor el 8 de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que está dispuesto a darle a Irán unos días para avanzar en las negociaciones de paz antes de que su país reanude su campaña militar.

Trump dijo el lunes que estaba "a una hora de tomar la decisión" de lanzar una nueva ronda de ataques y poner fin al alto el fuego antes de cancelar la ofensiva. Ha fijado repetidamente plazos para Teherán, sólo para retractarse posteriormente.

Las tensiones han aumentado en torno al estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio de energía que actualmente controla Irán mientras sus puertos permanecen bajo un bloqueo naval de Estados Unidos. Una empresa de datos marítimos informó el martes que el tráfico de barcos que pasan por el estrecho se duplicó con creces la semana pasada, pero aún sigue siendo una fracción de los niveles previos a la guerra.

El Comando Central de Estados Unidos señaló el martes que se ha detenido a 89 buques desde que comenzó el bloqueo a mediados de abril.

Trump se abstiene de fijar un plazo firme para las negociaciones con Irán

Trump no fijó un plazo para Irán el martes, señalando en un principio que le daría a Teherán "dos o tres días". Posteriormente declaró que Irán podría tener "quizás hasta principios de la próxima semana".

También dijo que ya estaban en marcha "negociaciones serias" para poner fin a la guerra. Entre los principales puntos de fricción está la insistencia de Estados Unidos en que Irán reabra el estrecho de Ormuz al transporte marítimo comercial.

También hay un marcado desacuerdo en torno al programa nuclear de Irán. Trump ha dicho que quiere retirar el uranio altamente enriquecido de Irán y evitar que desarrolle armamento nuclear. Teherán afirma que su programa nuclear es con fines pacíficos.

El vicepresidente JD Vance dijo el martes a los periodistas en la Casa Blanca que no poner freno a las ambiciones nucleares de Irán llevaría a que otros países intenten desarrollar armamento atómico.

"Si tienes a todos los países del mundo haciendo lo posible para tratar de conseguir un arma nuclear, todos estaríamos mucho menos seguros", subrayó Vance. "E Irán sería la primera ficha de dominó".

Durante la Guerra Fría, los responsables de política de Estados Unidos argumentaban que si un país se volvía comunista podría hacer que las naciones vecinas también cayeran como fichas de dominó, y la "teoría del dominó" condujo a esfuerzos, incluidas intervenciones militares, para contener la expansión del comunismo.

El gobierno iraquí condena ataques contra EAU

En Irak, el portavoz del gobierno, Bassem al-Awadi, sin referirse a los señalamientos de las autortidades emiratíes , dijo que Bagdad expresaba "su enérgica condena a los recientes ataques con drones dirigidos contra EAU".

"También subrayamos la importancia de una cooperación regional e internacional eficaz para evitar cualquier escalada o daño a la estabilidad de la región, o cualquier ataque contra la seguridad y la soberanía de naciones hermanas y amigas", añadió al-Awadi.

El Ministerio de Defensa emiratí agregó que hubo otros tres drones que tuvieron como objetivo el país durante los últimos dos días, sin precisar cuáles eran sus blancos. Arabia Saudí, que también condenó el ataque contra la planta nuclear, dijo posteriormente que interceptó tres drones que ingresaron al reino desde el espacio aéreo iraquí.

La central nuclear de Barakah, de 20.000 millones de dólares, fue construida por EAU con ayuda de Corea del Sur y entró en funcionamiento en 2020. Es la única central nuclear del mundo árabe y puede cubrir una cuarta parte de las necesidades energéticas de EAU, una federación de siete jeques.

Un destacado diplomático emiratí criticó de forma elíptica a países de la región por los ataques que ha enfrentado el país, más temprano el martes.

"La confusión de roles durante esta traicionera agresión iraní es desconcertante, e incluye a los estados que rodean la región árabe del Golfo", escribió en X Anwer Gargash. "El papel de la víctima se ha fusionado con el del mediador, y viceversa, mientras que el amigo se ha convertido en mediador en lugar de ser un aliado firme y un apoyo".

Tráfico naval en Ormuz aumentó la semana pasada

Según la empresa de datos marítimos Lloyd´s List Intelligence, un total de 54 barcos transitaron el estrecho la semana del 11 de mayo, más del doble de las 25 embarcaciones contabilizadas la semana anterior.

El tráfico a través del estrecho sigue siendo un goteo en comparación con antes de la guerra, cuando 130 o más embarcaciones lo cruzaban cada día.

El tráfico de la semana pasada incluyó 10 barcos de propiedad china después de que Teherán dijera que permitiría el tránsito de algunas embarcaciones chinas, informó Lloyd´s el martes en X. Dos transportaban gas de cocina con destino a India.

Irán ha impuesto un opaco esquema de verificación para los buques que intentan salir del golfo Pérsico, que en algunos casos ha incluido exigir pagos y excluye a embarcaciones de Estados Unidos e Israel.

Irán depende de China como el único gran cliente importante que le queda para su petróleo, fuertemente sancionado. India sufre una escasez políticamente sensible de suministros de gas de cocina y ha asegurado el paso de algunos de sus buques mediante intervención diplomática con Irán.