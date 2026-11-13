Emisarios de los EU se reúnen con Zelenski

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Dublín.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este jueves que la Unión Europea (UE) vaya a poder participar por primera vez de manera directa en la próxima reunión que tendrá lugar entre Rusia y Ucrania, con la mediación de EU, para poner fin a la guerra.

Así lo dijo al término de una reunión que mantuvo en un aeródromo de Dublín anoche con los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner.

"La parte americana hizo progresos para que los europeos en la próxima reunión puedan estar en el equipo negociador", no en los márgenes "ni por separado", dijo en declaraciones a la prensa Zelenski, que consideró fundamental esa presencia teniendo en cuenta que su país "va a ser miembro de la UE en el futuro".

Por su parte, Kushner valoró el "estrecho trabajo" llevado a cabo con los europeos en los últimos meses en relación con Ucrania y valoró que vayan a poder involucrarse de forma más activa en los contactos.

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Sobre los temas a abordar en relación con el fin del conflicto bélico, Kushner hizo hincapié en particular en las garantías de seguridad necesarias para que lo que ha ocurrido en Ucrania "no se vuelva a repetir".

El jueves por la mañana, los enviados designados por el presidente Donald Trump, se reunieron en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El propio Putin dijo al principio del encuentro que no quiere congelar el conflicto en Ucrania y que quiere lograr lo que llamó una "paz eterna" con fronteras claras con su país vecino.