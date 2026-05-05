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Emmanuel Macron canta en Ereván durante cena de Estado

La visita de Estado de Macron coincidió con una cumbre histórica de la Unión Europea en Armenia.

Por AP

Mayo 05, 2026 05:43 p.m.
A
Emmanuel Macron canta en Ereván durante cena de Estado

EREVÁN, Armenia (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron robó parte del protagonismo a otros líderes mundiales en la capital de Armenia esta semana cuando entonó baladas clásicas, entre ellas "La Bohème", en una fastuosa cena de Estado.

Emmanuel Macron canta en Ereván durante visita oficial

Macron estuvo acompañado la noche del lunes en Ereván por el primer ministro armenio Nikol Pashinyan en la batería y por el célebre músico de jazz Vahagn Hayrapetyan al piano. Además de "La Bohème", que fue grabada por el músico armenio-francés Charles Aznavour en 1965, Macron también cantó "Les Feuilles Mortes", de Yves Montand.

Visita de Estado y contexto político en Armenia

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El acto en la residencia presidencial de Armenia la noche del lunes se celebró en honor del mandatario francés, que estaba en la ciudad para una visita de Estado que coincidió con una reunión de la Comunidad Política Europea y una histórica cumbre de la Unión Europea.

Pashinyan, que asumió el cargo en 2018, muestra con más regularidad su destreza musical como parte de su grupo musical Varchaband. El grupo ofreció su concierto debut en Ereván a finales de enero.

El líder armenio también es bien conocido por publicar en Instagram videos de sí mismo escuchando música, y su gusto musical parece abarcar desde Taylor Swift hasta Travis Scott y A$AP Rocky.

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