Entrenan en territorio polaco tropas europeas
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NOWA DEBA, Polonia.- Dos presuntos misiles rusos y un dron a reacción entraron el viernes en el espacio aéreo polaco, cerca de la zona donde se realiza un ejercicio militar en que millas de soldados europeos se preparan para una posible misión en Ucrania una vez termine la guerra. Autoridades polacas y de otros países europeos consideran la incursión como una advertencia del Kremlin contra las maniobras.
El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo que creía que dos de los objetos eran misiles y el tercero un dron a reacción. Cayeron en el sureste de Polonia, a decenas de kilómetros de Nowa Deba, el campo de entrenamiento militar donde las tropas aliadas realizaban las maniobras.
"Esto no fue un hecho accidental. Estuvo estrechamente coordinado con nuestra demostración de fuerza de hoy", dijo Kosiniak-Kamysz el viernes en una conferencia de prensa durante los ejercicios.
El primer ministro polaco Donald Tusk dijo que la violación del espacio aéreo probablemente fue una provocación intencional programada para coincidir con los ejercicios, una evaluación que fue repetida por los ministros de Defensa del RU y Francia que asistían a maniobras militares en Nowa Deba.
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El enviado de EU Jared Kushner dijo que cree que Rusia se siente "cómoda" con garantías de seguridad similares a las de la OTAN para Ucrania.
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