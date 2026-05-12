Eran mexicanos 4 de los 6 fallecidos en un tren en Texas

Las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron que las seis personas halladas muertas dentro de un vagón de un tren de carga en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, eran de nacionalidad mexicana y hondureña.

Autoridades forenses confirman muertes de migrantes en Laredo

Los fallecidos fueron señalados como dos hondureños, un hombre de 24 años y un joven de 14 años, y cuatro mexicanos, entre ellos una mujer de 29 años, un hombre de 45 y otro de 56, según indicó la médica forense del condado de Webb, Corinne Stern, en un comunicado.

La funcionaria completó la autopsia de una de las mujeres fallecidas y determinó que la causa de muerte fue "hipertermia" (golpe de calor).

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Aunque aún se deben completar las autopsias de las otras cinco personas, Stern señaló que es "muy probable" que el exceso de calor haya sido la causa de muerte de "todo el grupo".

ICE investiga tráfico de personas tras hallazgo de migrantes muertos en Laredo

La oficina de la médica forense está ya trabajando con el consulado de México para comunicar a las familias de los fallecidos, identificarlos y apoyar con el proceso de repatriación, detalló el escrito.

Este lunes en la tarde, las autoridades en San Antonio encontraron el cadáver de una séptima persona cerca de las vías del tren, a más de 200 kilómetros al norte de Laredo.

El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, indicó que cree que este otro fallecido, a quien también identificó como mexicano el lunes, está relacionado con el grupo de seis personas que fueron encontradas en la frontera.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), por su parte, indicó en un comunicado a medios locales que está investigando las muertes como un caso de "tráfico de personas".

El hallazgo de estas personas llega poco más de un año después de que las autoridades en Texas condenaran a prisión a dos personas por la muerte de 53 migrantes dentro de un camión en San Antonio, un incidente considerado el caso de tráfico de personas más letal en la historia de Estados Unidos.