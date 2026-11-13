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España avala medidas de vivienda tras protestas

Por AP

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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España avala medidas de vivienda tras protestas
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      Barcelona, Esp.- La cámara baja interna del Parlamento de España ratificó el jueves medidas de vivienda diseñadas para limitar los desalojos y la especulación inmobiliaria, un día después de una huelga general y protestas callejeras masivas por la crisis del costo de la vivienda en el país.

      La duración de las medidas aprobadas, sin embargo, probablemente dependerá del resultado de unas elecciones nacionales previstas para finales de este mes.

      El principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha afirmado que derogará las medidas de vivienda del gobierno de izquierda si llega al poder, algo que las encuestas indican que es una posibilidad real.

      El decreto incluyó una medida que amplía las protecciones contra los desalojos para los inquilinos que los servicios sociales considerados en una situación financiera o precaria social, siempre que las autoridades regionales no puedan ofrecerles una residencia alternativa. La medida estará vigente hasta 2030.

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      Otra característica principal es un intento de reducir la especulación inmobiliaria al impedir que cualquier empresa involucrada en el mercado inmobiliario compren propiedades por menos del 70% de su valor. 

      El decreto también frena los aumentos de alquiler en los casos en que la renta ya supere el precio de referencia establecido por el índice de precios.

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