España prepara evacuación tras brote de hantavirus en crucero

MADRID (AP) — Las autoridades españolas se preparaban el viernes para recibir a más de 140 pasajeros y tripulantes de un crucero afectado por un brote de hantavirus que se dirige a las islas Canarias, desde donde se realizarán evacuaciones controladas, según indicaron funcionarios de salud.

España prepara evacuación y aislamiento en Canarias

Se espera que la embarcación llegue el domingo a la isla española de Tenerife, frente a la costa de África occidental, desde donde los pasajeros serán llevados a una "zona completamente aislada y acordonada", dijo Virginia Barcones, jefa de los servicios de emergencia de España.

Tanto Estados Unidos como Reino Unido han aceptado enviar aviones para evacuar a sus ciudadanos del crucero.

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Tres personas han muerto por el brote, y se sabe que cinco pasajeros que dejaron el barco están infectados con hantavirus.

El operador del crucero Oceanwide Expeditions dijo el jueves que no había personas con síntomas de una posible infección a bordo de la embarcación con bandera holandesa, el MV Hondius.

La Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo que supone el brote para la población en general es bajo.

La OMS dijo el viernes que una azafata de un avión en el que subió brevemente una pasajera del crucero infectada dio negativo en la prueba de hantavirus. Su posible infección había suscitado preocupación sobre la transmisibilidad del virus.

El negativo de la azafata debería aliviar la preocupación entre la población, manifestó Christian Lindmeier, portavoz de la OMS. "El riesgo sigue siendo absolutamente bajo", afirmó. "Esto no es un nuevo COVID".

Seguimiento internacional y rastreo de contactos

El hantavirus suele transmitirse por la inhalación de excrementos de roedores contaminados y no se propaga fácilmente entre humanos. Pero la cepa de los Andes detectada en el brote del crucero podría propagarse entre personas en casos raros. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Las autoridades de cuatro continentes seguían rastreando y vigilando a más de dos docenas de pasajeros que desembarcaron del crucero antes de que se detectara el letal brote. También intentaban dar con otras personas que pudiesen haber estado en contacto con ellos desde entonces.

El 24 de abril, casi dos semanas después de que el primer pasajero muriera a bordo, más de dos docenas de personas de al menos 12 países abandonaron el barco sin que se realizara rastreo de contactos, según dijeron el jueves funcionarios holandeses y el operador del barco.

No fue hasta el 2 de mayo cuando las autoridades de salubridad confirmaron por primera vez el hantavirus en un pasajero del barco, indicó la OMS.

La azafata de KLM que dio negativo en la prueba del virus trabajaba en un vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril y más tarde enfermó. El jueves fue trasladada a una sala de aislamiento en un hospital de Ámsterdam.

La pasajera del crucero que subió brevemente a ese vuelo —una holandesa cuyo esposo murió en el barco— estaba demasiado enferma para permanecer en el vuelo con destino a Europa y fue bajada del avión en Johannesburgo, donde murió.

El servicio de salud pública holandés está realizando un rastreo de los contactos de los pasajeros del vuelo que tuvieron contacto con la mujer enferma antes de que abandonara el avión.

El viernes, las autoridades de salud de Reino Unido dijeron que se sospecha que un tercer ciudadano británico que fue pasajero del barco está infectado con hantavirus. La Agencia de Seguridad Sanitaria británica indicó que la persona está en la isla de Tristan da Cunha, un remoto territorio británico de ultramar en el Atlántico sur donde el barco hizo escala en abril. No sé informó sobre el estado de la persona.

Funcionarios de sanidad españoles dijeron el viernes que una mujer en la provincia de Alicante, en el sureste de España, presenta síntomas compatibles con una infección por hantavirus y está siendo sometida a pruebas.

Era pasajera en el mismo vuelo que la mujer holandesa que murió en Johannesburgo tras viajar en el crucero y contraer el virus, dijo a reporteros el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Se ha confirmado que otros dos británicos que estaban en el barco tienen el virus. Uno está hospitalizado en Holanda y el otro en Sudáfrica.

Las autoridades de Sudáfrica intentan rastrear también los contactos de cualquier pasajero que se hubiera bajado previamente del barco. Se han centrado principalmente en un vuelo del 25 de abril entre la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico sur, y Johannesburgo, al día siguiente de que algunos pasajeros desembarcaran en la isla.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Chile confirmó que dos personas están en aislamiento preventivo tras haber abordado el MV Hondius y permanecerán aisladas por 45 días —el periodo máximo de incubación del virus—. Pese a que no presentan síntomas relacionados con el hantavirus y se encuentran "sanas", se les está "realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus", indicó la dependencia en un comunicado.

Coordinación y medidas sanitarias en España

Las autoridades intentaron tranquilizar al público en las Islas Canarias sobre una posible exposición al virus entre la población en general.

Las autoridades españolas dijeron el viernes que, una vez que el barco llegue a Tenerife, los pasajeros serán evacuados en pequeñas embarcaciones a autobuses sólo después de que sus vuelos de repatriación estén listos para llevarlos. Los pasajeros viajarán en vehículos aislados y vigilados, indicaron, y añadieron que las zonas del aeropuerto por las que transiten también estarán acordonadas.

España ha solicitado aviones con equipo médico en caso de que los pasajeros reporten síntomas, dijo Barcones, para evitar cualquier contacto con la población en general, pero no se sabía si esos estarían disponibles.

Estados Unidos ha aceptado enviar un avión a las islas Canarias para repatriar a sus 17 ciudadanos del crucero. Esos pasajeros serán puestos en cuarentena en la Unidad Nacional de Cuarentena de la Universidad del Centro Médico de Nebraska y Nebraska Medicine, indicó el hospital en un comunicado.

La unidad dedicada de biocontención y cuarentena en Omaha se utilizó anteriormente para tratar a pacientes de ébola y a algunos de los primeros pacientes de COVID-19. Nebraska Medicine es uno de los pocos hospitales en Estados Unidos con unidades de tratamiento especializadas en personas con enfermedades infecciosas altamente peligrosas.

"Estamos preparados para situaciones exactamente como ésta", dijo el viernes en un comunicado el doctor Michael Ash, director ejecutivo de Nebraska Medicine.

El gobierno británico también dijo que fletará un avión para evacuar a las casi dos docenas de ciudadanos británicos que siguen en la embarcación.