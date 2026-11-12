España registra huelga por alto costo de la vida

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Barcelona, Esp.- Millones de trabajadores de España paralizaron el miércoles negocios y sistemas de transporte público en todo el territorio de la cuarta economía más grande de la eurozona, antes de que millas de personas salieran a las calles de las principales ciudades del país para formar parte de una protesta contra el vertiginoso aumento de los alquileres y los precios inmobiliarios.

Defensores de los derechos a la vivienda esperan que la enorme demostración de fuerza conduzca a nuevas regulaciones para proteger a los inquilinos ya una ofensiva contra la especulación inmobiliaria, mientras que el gobierno español busca movilizar a los votantes antes de las elecciones nacionales que se celebrarán a finales de este mes, en momentos en que las encuestas no indican el mejor panorama.

La huelga —con su lema oficial "Salarios. Vivienda. Precios."— fue la primera de su tipo en España en 14 años, y la primera cuyo principal impulso nació del malestar por la situación de la vivienda.

La huelga culminó con la reunión de trabajadores y ciudadanos en el centro de Barcelona y Madrid, así como con protestas en otras ciudades. Los activistas aseguraron que 400.000 manifestantes marcharon por las calles de Barcelona, mientras que funcionarios del gobierno español estimaron que 120.000 personas se manifestaron en Madrid a pesar de las lluvias torrenciales.

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Al concluir la marcha pacífica en Barcelona, algunos manifestantes aparentemente más jóvenes comenzaron a romper vitrinas en algunas tiendas de lujo en el Paseo de Gracia, un importante bulevar comercial. Prendieron frente fuego algunos de los comercios, quemaron contenedores y lanzaron petardos contra la policía, que llegaron con equipo antidisturbios y furgones blindados.

A lo largo del día, el metro y los autobuses públicos de Barcelona dejaron de dar servicio fuera de las horas pico. Había poco tráfico en las calles. Sin embargo, muchos establecimientos más pequeños, como cafeterías, sí abrieron.

Aunque la huelga fue organizada por dos de los principales sindicatos convencionales del país, también contó con el liderazgo de un grupo de activistas de base, compuesto en su mayoría por gente joven.