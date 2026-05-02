Estados Unidos advierte sanciones a navieras por pagos a Irán

BEIRUT (AP) — Estados Unidos advirtió a las navieras que podrían enfrentar sanciones si pagan al gobierno de Irán por cruzar el estrecho de Ormuz de forma segura.

La alerta publicada el viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) añade presión al enfrentamiento por el control del estrecho, en la desembocadura del golfo Pérsico, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural.

Irán cerró de facto el paso al atacar, y amenazar con hacerlo, a los barcos que lo intentaran cruzar luego que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra el 28 de febrero. Después, la República Islámica ofreció a algunos buques un paso seguro desviándolos por rutas más próximas a su costa, y en ocasiones cobró por el servicio.

Estados Unidos advirtió contra transferencias no sólo en efectivo, sino también "activos digitales, compensaciones, intercambios informales u otros pagos en especie", incluidas donaciones benéficas y pagos en embajadas iraníes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El gobierno estadounidense ha respondido con un bloqueo naval de los puertos iraníes desde el 13 de abril, privando a Teherán de unos ingresos petroleros que necesita para apuntalar su debilitada economía. Según el Comando Central de Estados Unidos, el sábado se informó que se ha ordenado dar la vuelta a 48 buques comerciales.

Estado crítico de Narges Mohammadi en hospital de Zanjan

Salud de la Nobel de la Paz se encuentra en "muy alto riesgo"

Narges Mohammadi, laureada con el Premio Nobel de la Paz y quien fue encarcelada, permanece hospitalizada en Zanjan, en el noroeste de Irán, tras su traslado desde la prisión a última hora del viernes. Su fundación describió el estado de la abogada defensora de derechos como de "muy alto riesgo", con presión arterial fluctuante y náuseas severas.

Pero los equipos de salud en Zanjan han solicitado sus antecedentes médicos antes de realizar cualquier tratamiento y recomendaron que sea trasladada a Teherán para ser tratada por sus propios médicos, de acuerdo con la fundación.

Sin embargo "el (Ministerio de) Inteligencia sigue oponiéndose al traslado de Narges a un hospital en Teherán para una angiografía" , o imágenes de los vasos sanguíneos, denunció su esposo, Taghi Rahmani, quien vive en París. Lo expresó en un mensaje de voz compartido por la fundación a The Associated Press.

En un comunicado emitido el sábado, el Comité Nobel Noruego instó a las autoridades iraníes a trasladar de inmediato a Mohammadi a su equipo médico, afirmando que su estado "se ha deteriorado gravemente" y que su vida está en sus manos.

Su equipo legal sigue el asunto con la Fiscalía General, añadió la fundación.

Rechazo de Trump a propuesta iraní y situación en el estrecho de Ormuz

Trump rechaza nueva propuesta iraní

El presidente estadounidense Donald Trump ha rechazado la más reciente propuesta de Irán para poner fin a la guerra, al decir el viernes que "no me satisface, así que veremos qué pasa", sin dar detalles.

La agencia noticiosa estatal iraní IRNA reportó que Teherán entregó su plan a mediadores en Pakistán el jueves por la noche.

El frágil alto el fuego de tres semanas parece mantenerse. Las negociaciones continuaron por teléfono después que Trump cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán el fin de semana pasado, dijo el presidente.

Trump también ha planteado un nuevo plan para reabrir el estrecho de Ormuz.

Ejecuciones en Irán por espionaje para Israel

Irán ejecuta a dos condenados por espiar para Israel

Irán reportó el sábado que ejecutó a dos hombres condenados por espiar para Israel.

El medio del poder judicial iraní, Mizanonline, publicó que Yaghoub Karimpour y Nasser Bekrzadeh fueron ahorcados luego que el Tribunal Supremo confirmó las sentencias de muerte.

De acuerdo con la publicación, Karimpour fue acusado de enviar "información delicada" a un agente del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, y a Bekrzadeh se le atribuyó el envío de detalles sobre líderes gubernamentales y religiosos, así como información acerca de Natanz. La ciudad alberga una instalación de enriquecimiento nuclear bombardeada por Israel y Estados Unidos el año pasado.

En las últimas semanas, las autoridades iraníes han ejecutado a más de una docena de personas por presunto espionaje y actividades terroristas. Grupos de derechos señalan que Irán realiza de forma rutinaria juicios a puerta cerrada en los que los acusados no pueden impugnar las acusaciones que enfrentan.