Estados Unidos confirma alto el fuego en estrecho de Ormuz

DUBÁI (AP) — Líderes militares de Estados Unidos dijeron que el alto el fuego sigue en vigor, un día después de que se culpó a Irán de realizar nuevos ataques en el estrecho de Ormuz y contra Emiratos Árabes Unidos, un aliado clave de Estados Unidos que el martes volvió a ser objeto de un ataque iraní con drones y misiles, según indicó.

Aun así, la frágil tregua alcanzada hace casi un mes parecía mantenerse mientras las fuerzas estadounidenses seguían adelante con los esfuerzos por reabrir el estrecho, una vía marítima vital para la energía global. El lunes, Estados Unidos dijo que había abierto un carril y hundido seis pequeñas embarcaciones iraníes que habían amenazado a buques comerciales.

Hasta ahora, solo se sabe que dos buques mercantes han pasado por la nueva ruta custodiada por Estados Unidos, mientras que cientos más permanecen atrapados en el golfo Pérsico. Los transportistas siguen recelosos, y no se sabe si la acción militar estadounidense puede tranquilizarlos sin reavivar el conflicto que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán, por donde antes de la guerra pasaban importantes suministros de petróleo y gas, además de fertilizantes y otros productos derivados del petróleo, ha disparado los precios del combustible y ha sacudido la economía global. Romper ese estrangulamiento le negaría a Teherán su principal fuente de presión mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige una gran reducción de su disputado programa nuclear.

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Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto el fuego

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, el principal oficial militar de Estados Unidos, dijeron el martes, en una conferencia de prensa, que los ataques renovados de Irán no habían alcanzado el umbral de lo que Caine llamó "operaciones de combate importantes". Afirmó que el martes fue un día "más tranquilo" en el estrecho.

"No, el alto el fuego no ha terminado", dijo Hegseth, confirmando la evaluación de Caine. Hablaron antes de los recientes ataques contra Emiratos Árabes Unidos.

En la Casa Blanca, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que los enfrentamientos con Irán relacionados con los esfuerzos estadounidenses por reabrir el estrecho eran "de naturaleza defensiva".

"No hay disparos a menos que nos disparen primero, ¿de acuerdo?", dijo Rubio. "No los estamos atacando".

Irán ha dicho que la nueva iniciativa de Estados Unidos constituye una violación del frágil alto el fuego. El poderoso presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del país, Mohammad Bagher Qalibaf, dio a entender que Teherán aún no ha respondido plenamente al intento estadounidense de reabrir la vía marítima.

"Sabemos muy bien que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos; mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía", afirmó en una publicación en X. en su declaración, no mencionó las negociaciones con Estados Unidos que ahora se realizan en forma de intercambio de mensajes a través de Pakistán.

Un comandante militar iraní cuestionó la afirmación de Washington de que había hundido seis embarcaciones y dijo que dos pequeños cargueros civiles fueron alcanzados el lunes, matando a cinco civiles, informó la televisión estatal iraní.

Caine, el principal general de Estados Unidos que se desempeña como presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que más de 100 aeronaves militares estadounidenses patrullan los cielos alrededor del estrecho. Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril, privando a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su debilitada economía.

El gobierno de Trump mencionó el alto el fuego del 8 de abril al afirmar que el presidente no tiene que dar una actualización formal al Congreso sobre la guerra en virtud de la Resolución de Poderes de Guerra. Esa ley normalmente exige que los presidentes busquen la aprobación formal del Congreso para realizar actividades bélicas 60 días después de comenzar la acción militar.

Los transportistas siguen recelosos

Hasta ahora, solo se sabe que dos embarcaciones civiles, buques mercantes con bandera estadounidense, han transitado el estrecho como parte del paso que Estados Unidos dice haber creado. La naviera Maersk afirmó que uno de ellos, un transportador de vehículos que opera la empresa, salió del estrecho de forma segura el lunes con asistencia militar estadounidense.

Exoficiales militares que han trabajado en el estrecho señalaron que abrirlo sería peligroso y muy difícil, incluso con escoltas militares, que Estados Unidos no está proporcionando ahora.

Hay poco margen de maniobra en la vía marítima, que tiene solo 34 kilómetros (21 millas) de ancho, e Irán puede alcanzar todo el estrecho y sus accesos con misiles de crucero. También puede atacar embarcaciones con misiles de mayor alcance, drones, lanchas rápidas de ataque y minas.

Hapag-Lloyd AG, una de las mayores compañías de transporte de contenedores del mundo, dijo en un comunicado que su evaluación de riesgos "permanece sin cambios" y que los tránsitos por el estrecho "por el momento no son posibles para nuestros barcos".

Irán ha atacado barcos que intentan transitar sin pasar por su propia ruta en la parte norte del estrecho a lo largo de la costa iraní. Eso implica ser inspeccionados por la Guardia Revolucionaria de Irán y, en algunos casos, hacer un pago.

La ruta aprobada por Estados Unidos pasa por aguas territoriales de Omán al sur.

"Las navieras y las compañías de seguros todavía tienen que esperar y ver cómo se desarrolla esto", dijo Torbjorn Soltvedt, analista principal de Oriente Medio en la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

"Esta iniciativa, por sí sola, no parece algo que vaya a abrir el estrecho de Ormuz", afirmó.

Emiratos Árabes Unidos soporta el peso de la represalia iraní

El Ministerio de Defensa emiratí informó que sus defensas antiaéreas interceptaron 15 misiles y cuatro drones disparados por Irán. Autoridades del emirato oriental de Fujaira dijeron que un dron provocó un incendio en una instalación petrolera clave e hirió a tres ciudadanos indios. El ejército británico reportó que dos buques de carga estaban en llamas frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, también el lunes.

El martes, el organismo informó que respondió a otro ataque iraní con drones y misiles. No hubo informes de daños o víctimas en las horas posteriores al anuncio.

Irán negó haber atacado a Emiratos Árabes Unidos "en los últimos días", según una declaración de Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando militar conjunto de Irán, que fue leída el martes en la televisión estatal.

El primer ministro de India, Narendra Modi, calificó de "inaceptable" el ataque contra civiles e infraestructura de Emiratos Árabes Unidos. Pakistán y Arabia Saudí también condenaron los ataques.

Teherán no confirmó ni negó los ataques. Pero la mañana del martes, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió en X que Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos "deberían cuidarse de ser arrastrados de nuevo al atolladero".