Estados Unidos e Irán avanzan en acuerdo para poner fin a la guerra

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EL CAIRO (AP) — Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra, reabriría el estrecho de Ormuz y haría que Irán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, informaron funcionarios regionales a The Associated Press el domingo, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le pidió a sus representantes "que no se apresuren en llegar a un acuerdo".

El mandatario afirmó que las negociaciones avanzan "de manera ordenada y constructiva", y que la relación con Irán se vuelve "mucho más profesional y productiva". Rechazó las críticas de algunos republicanos que buscan un enfoque más duro.

El acuerdo no se firmará el domingo, según una persona familiarizada con el estado de las negociaciones que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a declarar públicamente. Las partes parecían más cerca de un acuerdo en las últimas semanas, solo para ver cómo fracasaban las labores diplomáticas.

Reapertura del estrecho de Ormuz y crisis energética

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La reapertura del estrecho comenzaría a aliviar una crisis energética mundial provocada por el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que llevó a Teherán a cerrar de facto la vía marítima. Los precios del petróleo, el gas y varios productos relacionados se han disparado. Expertos dicen que tomaría varias semanas o incluso meses para que el transporte marítimo y los precios se recuperen una vez que se reabra el estrecho.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo que el bloqueo "permanecerá plenamente vigente y en efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo".

El posible acuerdo incluiría que Irán renuncie a su uranio

Según el posible acuerdo, Teherán aceptaría renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido, según los dos funcionarios regionales, que hablaron bajo condición de anonimato para declarar sobre las delicadas negociaciones.

Uno de los funcionarios, con conocimiento directo de las negociaciones, explicó que la forma en que Irán renunciará al uranio estará sujeta a más conversaciones durante un periodo de 60 días. Es muy probable que una parte de la cantidad sea diluida, mientras que el resto se transfiera a un tercer país, señaló. Rusia se ha ofrecido a recibirlo.

Un funcionario federal confirmó el periodo de 60 días y señaló que si Irán no renuncia a su reserva no habrá alivio en las sanciones. El funcionario habló bajo condición de anonimato sobre el acuerdo emergente debido a que no se ha hecho público.

Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico respecto a los niveles del 90% aptos para armas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán no ha hecho ningún compromiso público de renunciar a su uranio, una exigencia clave de Trump. El presidente Masoud Pezeshkian declaró a la televisión estatal que estaban listos "para asegurar al mundo que no buscamos un arma nuclear".

Irán siempre ha insistido en que su programa es pacífico, mientras enriquece uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico, y reitera su derecho a la tecnología nuclear.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que las negociaciones han logrado "un progreso importante, aunque no un progreso final", y que el mundo ya no tendría que tener miedo de que Irán desarrolle un arma nuclear.

Durante su visita a la India, Rubio dijo al diario India Today que la "primera etapa" de cualquier acuerdo sería la reapertura total del estrecho. "La segunda es que Irán necesita entrar en negociaciones serias sobre tres temas: su compromiso de nunca desarrollar armamento nuclear, restricciones a largo plazo sobre sus capacidades de enriquecimiento, y qué hacer con el uranio altamente enriquecido".

Trump ha buscado mayores concesiones de Irán que las exigidas en un acuerdo de 2015 de la era de Obama, del que Estados Unidos se retiró posteriormente en el primer mandato de Trump.

El sábado, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a la agencia de noticias estatal que hay "diferencias que se están reduciendo" entre las posiciones iraní y estadounidense, pero que Irán es cauteloso después de haber sido atacado dos veces en el último año mientras entablaba negociaciones nucleares.

Israel y Hezbollah: conflicto y preocupaciones

Según el acuerdo emergente, el estrecho de Ormuz se abriría gradualmente en paralelo a que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo, dijeron los dos funcionarios regionales y el funcionario estadounidense. El funcionario federal destacó que se retirarían las minas de la vía fluvial, aunque un funcionario estadounidense dijo el viernes que el ejército no ha encontrado minas.

Estados Unidos también permitirá que Irán venda su petróleo mediante exenciones de sanciones, afirmó el segundo funcionario, que fue informado sobre las negociaciones. El alivio de sanciones y la liberación de fondos iraníes congelados se negociarán durante el plazo de 60 días, agregó.

Ambos funcionarios señalaron que el borrador del acuerdo incluye el fin de la guerra entre Israel y el grupo Hezbollah en Líbano, la cual comenzó dos días después del conflicto en Irán.

Han pasado doce semanas desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, matando a su líder supremo y a otros altos funcionarios. Hay un alto el fuego en vigencia desde el 7 de abril, aunque las partes han intercambiado fuego en ocasiones.

Israel, preocupado por Hezbollah

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo en una publicación en redes sociales que él y Trump sostienen que "cualquier acuerdo final con Irán debe eliminar el peligro nuclear", y que Trump había reafirmado el derecho de Israel a defenderse "en todos los frentes, incluido Líbano".

El funcionario federal aseguró que el acuerdo garantizaría el derecho de Israel a actuar en contra de amenazas inminentes en defensa propia.

Funcionarios israelíes están preocupados de que Hezbollah siga siendo una amenaza grave para Israel y de que Líbano no esté en condiciones de desarmarlo.

Desde el 17 de abril rige en Líbano un frágil alto el fuego, mediado por Estados Unidos, pero los combates han continuado, principalmente en el sur. Hezbollah lanza a diario drones y proyectiles hacia soldados israelíes y el norte de Israel, e Israel ataca objetivos en Líbano mientras sus tropas permanecen en amplias zonas del sur del país.

Más de 3.000 personas han muerto en la más reciente ronda de combates, según el Ministerio de Salud libanés. Además, 22 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano, y dos civiles han muerto en el norte de Israel, según la oficina de Netanyahu.