Estudiantes del IPN en Reino Unido enfrentan suspensión de becas y riesgo migratorio

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Debido a la suspensión "preventiva y temporal" del apoyo económico otorgado por Fundación Politécnico, 39 estudiantes de doctorado en la Queen Mary University of London y Durham University viven en la incertidumbre pues las instituciones les han dado menos de un mes para liquidar sus colegiaturas y sin posibilidad de adquirir su título.

Impacto en la comunidad

EL UNIVERSAL platicó con Jhosadara Espinosa, Isabel Tinoco y Gabriel Sánchez, quien relataron que aunado a esto, algunos están con las visas a punto de vencer debido a la falta de pago, lo que les ha generado graves afectaciones a su salud mental.

"Padezco depresión, hay momentos donde tengo picos, desde entonces no he podido enfocarme. Ahorita debería estar escribiendo la tesis. En la calle me pongo a llorar", comparte Jhosadara Espinosa, vocera de los estudiantes del IPN de la Queen Mary University of London.

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Gabriel Sánchez, estudiante y representante de la Durham University, localizada en el condado del mismo nombre en Inglaterra, confiesa que, a pesar de que se encuentran en la misma situación, "no sabemos si podemos darnos apoyo entre nosotros. Fue un sueño que se convirtió en realidad, y ahora, no la tienen más".

Doctorado en el extranjero con beca

Después de haber estudiado nutrición, administración industrial e ingeniería, y enterarse de la convocatoria a través de la Gaceta Politécnica y correo electrónico, Jhosadara, Isabel y Gabriel, de forma respectiva, aplicaron con el fin de estudiar el posgrado en el extranjero.

De acuerdo con Espinosa, el doctorado cuenta con dos clases:

· Directo: La colegiatura era cubierta mitad y mitad por la universidad y Fundación Politécnico

· Principal: La colegiatura era 100% pagada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN)

En la convocatoria, dicha beca consistía en 870 libras (20 mil 463.36 pesos mexicanos, aproximadamente) cada mes para alimentos, renta, etcétera. Lo cual "no era suficiente", señaló Sánchez.

"Solución", hasta septiembre

Luego de la suspensión de este apoyo, anunciada el pasado 23 de marzo, Fundación Politécnico A.C. le recomendó al estudiantado consultar las becas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). "No es una solución inmediata, es a largo plazo, y no aplica a todos debido a las necesidades de cada quien", declaró Tinoco.

Actualmente, cinco convocatorias de la dependencia encabezada por Rosaura Ruiz están abiertas, pero nada más tres comienzan en septiembre, mes más cercano, como indican las y los estudiantes:

· Apoyo a Profesionales de la Cultura y el Arte en el Extranjero 2026

· Posgrado en Ciencia y Humanidades en el Extranjero 2026

· Especialidades Médicas en el Extranjero 2026

Al comunicarse con ambas universidades, les dieron a conocer la falta de pago y deuda con referencia a colegiaturas por Fundación Politécnico. "Desconocemos el monto de la deuda. Nos dijeron que nos iban a dar un mes, lo necesario para regresar a México, se reservarían el derecho de darnos nuestros títulos. Estamos a contrarreloj", dijo Jhosadara Espinosa.

Acciones de la autoridad

La suspensión afecta a estudiantes en diferentes puntos de dicho posgrado, es decir, algunos acabaron su primer año y otros están cerca de concluir. Desde esta última, nada más la Embajada de México en Reino Unido "ha estado al pendiente de nosotros. Es la que ha hecho negociaciones con la escuela por nosotros. Apenas anoche la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN nos contactó para abrir un canal de comunicación, no ha dado un plan de acción. La Fundación Politécnico continúa sin responder", agregó.

Tras todo lo que han pasado, los 39 afectados esperan que los adeudos sean cubiertos, que puedan terminar su doctorado, transparencia y no repetición.

Fin del convenio IPN-Fundación Politécnico

Casi un mes después, el 20 de abril, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) dio que a conocer que el 11 de julio de 2025 decidió dar por acabado el convenio de colaboración con Fundación Politécnico A.C. debido al desconocimiento de su participación en la toma de decisiones y la administración de aportaciones voluntarias.

"Con el fin de garantizar la continuidad y certeza a las aportaciones voluntarias de la comunidad, el IPN en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 4 fracción X de su Ley Orgánica, constituyó una Asociación Civil".

Alusivo a la situación de los 39 estudiantes, detalló que los recursos económicos del acuerdo entre la Fundación y la Queen Mary University of London ascendía a 200 millones de pesos (mdp) destinados a contingencias. "Si no se les ha pagado las becas a los estudiantes, es porque Fundación Politécnico A.C., que preside Vicente Gutiérrez Camposeco, no ha querido".

Fundación IPN acusa al director Reyes Sandoval de frenar donativos

En contraste, el 24 de julio de 2025 dicha Fundación publicó un comunicado dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de educación pública, Mario Delgado, la secretaria anticorrupción y buen gobierno, Raquel Buenrostro, y a la comunidad estudiantil, donde acusó que la dirección general del IPN, dirigida por Arturo Reyes Sandoval, "ha frenado nuestras entregas de donativos".

Junto a la secretaría de administración, indicó que adeudan facturas del destino de donativos equivalentes a casi 353 millones de pesos entregados desde hace más de dos años. "Evita la transparencia y la anticorrupción en el trabajo y uso de recursos", añadió.

Finalmente, exhortó a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional a recapacitar acerca de las acciones adoptadas y reanudar la labor conjunta a favor del "engrandecimiento del IPN en su afán de poner la Técnica al Servicio de la Patria".

Pronunciamiento del gobierno de México

Durante la conferencia de prensa de la mandataria federal del pasado 6 de abril, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se pronunció acerca del término anticipado del convenio de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Politécnico A.C.

Detalló que el director general "está atendiendo esa situación. Que sea lo mejor para la institución. Es necesario que haya mucha transparencia del ejercicio de los recursos y coordinación con la autoridad. El rector ha tenido un manejo muy atinado".

De nuevo, el 22 de abril, Delgado agregó que el IPN "está en su derecho de terminar el convenio con esa fundación y estableció una nueva para que tenga la prerrogativa de recibir los donativos".

Con referencia al caso de los casi 40 estudiantes, declaró que se le exhortó a la Fundación Politécnico de cumplir con su compromiso al firmar con la Queen Mary University of London y Durham University.

Director del IPN afirma que dialoga con estudiantes en Reino Unido

El pasado 30 de abril, Reyes Sandoval informó que había conversado con el director de la Queen Mary University of London, Colin Bailey, con el fin de dar respuesta a la situación de los estudiantes de doctorado en Reino Unido.

"En videoconferencia, planteamos acciones en beneficio de la comunidad del IPN presente en esa importante institución. Reiteré mi disposición y apertura para atender de manera inmediata y favorable las circunstancias de becarias y becarios mexicanos", escribió, sin agregar más detalles.

En una tercera ocasión, el pasado 4 de mayo, Sheinbaum pidió al director general del IPN explicar al estudiantado, al cuerpo docente y a la opinión pública qué ocurrió con Fundación Politécnico. "Quedaron que esta misma semana van a explicar por qué se hizo esto".

EL UNIVERSAL contactó al Instituto Politécnico Nacional y a la Fundación Politécnico con el fin de ahondar en el caso de la suspensión de becas, pero no hubo respuesta.