EU busca la raíz de la falla aérea

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Washington.- El gobierno quiere estar seguro de que determina la "causa raíz" de los problemas que llevaron a la suspensión de vuelos en tierra en todo Estados Unidos antes de hacer correcciones amplias al control del tráfico aéreo, declaró el jefe de transporte del país.

El presidente Donald Trump rompió su silencio sobre la extraordinaria interrupción que enredó los viajes aéreos y planteó inquietantes preguntas sobre cómo un sistema tan integral para el país puede ser tan vulnerable.

Las autoridades están analizando dos enrutadores instalados en las últimas semanas en instalaciones de la Administración Federal de Aviación en Arkansas y Texas, según el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien durante apariciones en cinco programas de noticias de televisión intensificó su presión al Congreso para que proporcione dinero para modernizar un sistema que dijo había sido descuidado durante décadas.

Trump afirmó el domingo por la mañana en una nueva publicación en su plataforma de redes sociales que su administración ha comenzado a modernizar ese sistema, pero que la tarea no debería hacerse "a cuentagotas".

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"Si el Congreso aprueba el dinero desesperadamente necesario para el Control del Tráfico Aéreo, podemos construirlo rápida y eficientemente", escribió Trump. "Será EL MEJOR SISTEMA en cualquier parte del mundo. Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años: ¡RIDÍCULO!"

En otra publicación, acusó a la administración del demócrata Joe Biden de hacer que un "sistema viejo y roto fuera peor que cuando comenzaron".