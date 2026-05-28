EU retira de su lista de sancionados a narcos mexicanos fallecidos

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- El

de Estados Unidos

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de sua diversos narcos mexicanos fallecidos, incluyendo, alias "Nacho Coronel", y Eliseo Imperial Castro, alias "Cheyo Ántrax".La(OFAC)una, en la que incluye a varios capos mexicanos.Coronel, uno de los jefes máximos delel 29 de julio de 2010, en Zapopan, Jalisco, durante un tiroteo.También quedóde la lista"El Lazca", quien fuera líder de "Los Zetas" y murió el 7 de octubre de 2012 en un tiroteo con la Armada.