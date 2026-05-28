EU retira de su lista de sancionados a narcos mexicanos fallecidos
La actualización de la OFAC refleja cambios en la lista de sancionados tras la muerte de varios capos.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- ElDepartamento del Tesoro de Estados Unidos retiró
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de su lista de sancionados a diversos narcos mexicanos fallecidos, incluyendo Ignacio Coronel Villarreal, alias "Nacho Coronel", y Eliseo Imperial Castro, alias "Cheyo Ántrax".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una actualización, en la que incluye a varios capos mexicanos.
Coronel, uno de los jefes máximos del Cártel de Sinaloa, falleció el 29 de julio de 2010, en Zapopan, Jalisco, durante un tiroteo.
También quedó excluido de la lista Heriberto Lazcano Lazcano "El Lazca", quien fuera líder de "Los Zetas" y murió el 7 de octubre de 2012 en un tiroteo con la Armada.
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