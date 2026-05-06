Evacúan a tres pacientes con hantavirus de crucero en Cabo Verde

PRAIA, Cabo Verde (AP) — Dos pacientes con hantavirus y uno sospechoso de estar infectado fueron evacuados el miércoles de un crucero, informó la agencia de salud de la ONU, mientras que el barco ya zarpó de Cabo Verde con casi 150 personas a bordo rumbo a las islas Canarias, en España, a donde llegarán en tres o cuatro días.

Imágenes de The Associated Press mostraron a trabajadores sanitarios con equipo hermético evacuando a tres pacientes, incluido el médico británico del barco, quien, según el Ministerio de Sanidad de España, estuvo en "estado grave" pero ha mejorado. Dos de los pacientes llegaron el miércoles por la tarde al aeropuerto de Ámsterdam y fueron trasladados en ambulancias.

Tres personas han muerto y un cuerpo permanece en el barco, declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS). De los ocho casos registrados, cinco fueron confirmados por pruebas de laboratorio.

Por lo general, el hantavirus se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados y puede transmitirse de persona a persona, aunque eso es raro, según la OMS, cuya principal experta en epidemias dijo que el riesgo para el público es bajo.

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Funcionarios de salud en Europa y África intentan identificar a personas que pudieron haber tenido contacto con personas que anteriormente dejaron el barco, que partió el 1 de abril de Sudamérica para hacer paradas en la Antártida y varias islas remotas del Atlántico.

Dos funcionarios argentinos que investigan los orígenes del brote indicaron que la principal hipótesis del gobierno es que una pareja holandesa contrajo el virus mientras observaba aves en la ciudad de Ushuaia antes de embarcar.

Dijeron que la pareja visitó un vertedero durante el tour y pudo haber estado expuesta a roedores. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios, mientras la investigación continúa.

Funcionarios dicen que los que siguen a bordo no muestran síntomas

El Ministerio de Exteriores de Holanda apuntó que las tres personas evacuadas son un holandés de 41 años, un británico de 56 y un alemán de 65 quienes serían trasladados a hospitales especializados en Europa. La OMS informó el miércoles que las pruebas en Senegal confirmaron que dos de los evacuados estaban infectados con hantavirus.

Dos permanecen en "estado grave", señaló el operador holandés del barco, Oceanwide Expeditions, y el tercero no tenía síntomas pero estaba "estrechamente asociado" con un pasajero alemán que murió en el barco MV Hondius el 2 de mayo.

Las autoridades sanitarias sostienen que los pasajeros y miembros de la tripulación que aún están en el barco no presentan síntomas y están aislados en sus camarotes. Su viaje a las Canarias tomará tres o cuatro días, aseguró el Ministerio de Sanidad de España, añadiendo que la llegada " no representará ningún riesgo para el público" .

Mientras tanto, el presidente regional de Islas Canarias, Fernando Clavijo, dijo que estaba preocupado por el riesgo para la población y exigió una reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

La experta de la OMS dice que esto "no es el próximo covid"

Las autoridades dijeron que los pasajeros dieron positivo para el virus de los Andes, una especie de hantavirus que se encuentra en Sudamérica, principalmente en Argentina y Chile. El virus puede transmitirse entre personas, aunque eso es raro y sólo mediante contacto cercano, según la OMS. La agencia de salud nunca ha visto un brote de hantavirus en un barco.

"Esto no es el próximo covid, pero es una enfermedad infecciosa grave", aseveró la principal experta en epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove. "La mayoría de las personas nunca estarán expuestas a esto".

Dos expertos holandeses en enfermedades infecciosas se incorporarían al barco, manifestó Van Kerkhove. Para quienes están en el barco, el acceso a la atención clínica es importante, dijo, porque las personas infectadas pueden desarrollar dificultad respiratoria aguda grave y necesitar oxígeno o ventilación mecánica. No existe un tratamiento específico ni cura, pero la atención médica temprana puede aumentar la probabilidad de supervivencia.

El periodo de incubación del hantavirus puede ser de una a seis semanas, o más, expresó.

El itinerario del barco incluía escalas en el Atlántico Sur, incluida la Antártida continental y las remotas islas de Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión.

Las autoridades buscan determinar el trayecto de un pasajero que se bajó antes

Las autoridades en Suiza indicaron que un pasajero que dio positivo está recibiendo tratamiento en un hospital de Zúrich. Las autoridades sanitarias de Sudáfrica señalaron previamente que dos pasajeros que fueron trasladados allí dieron positivo. Uno, un británico, estaba en cuidados intensivos y el otro se desplomó y murió en Sudáfrica.

El portavoz de la oficina de salud suiza, Simon Ming, declaró que el paciente allí dejó el barco durante su parada en Santa Elena. No estaba claro cuándo o cómo viajó a Suiza y por cuántos otros países pudo haber pasado.

La esposa del paciente no ha mostrado ningún síntoma, pero se ha confinado de forma voluntaria como precaución, dice el comunicado.

"Actualmente no hay riesgo para el público suizo", indicó la oficina.

Sudáfrica busca a personas que pudieron haber tenido contacto

En Santa Elena fue bajado el cuerpo del hombre holandés sospechoso de ser el primer caso de hantavirus a bordo. Su esposa voló a Sudáfrica, donde se desplomó en el aeropuerto de Johannesburgo y murió.

Más tarde, un británico fue evacuado en la isla Ascensión y trasladado a Sudáfrica.

El operador del barco no ha dicho si otras personas dejaron el crucero en esos u otros lugares.

El Ministerio de Salud de Sudáfrica dice que las autoridades han localizado a 42 de 62 personas, incluidos trabajadores sanitarios, que creen que tuvieron contacto con los dos pasajeros infectados que viajaron allí. Los 42 dieron negativo para hantavirus.

Pero aún falta localizar a 20 personas, incluidas cinco que pudieron haber estado en vuelos a Sudáfrica con algunos de los pasajeros, así como miembros de la tripulación de vuelo.

Algunos pueden haber viajado ahora al extranjero, dijo el ministerio.

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DeBre reportó desde Buenos Aires y Furtula desde Ámsterdam. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Chinedu Asadu en Abuya, Nigeria; Jamey Keaten en Ginebra; Mark Banchereau en Dakar, Senegal; Joseph Wilson en Barcelona; Geir Moulson en Berlín; Mike Corder en La Haya, Holanda y Michelle Gumede y Mogomotsi Magome en Johannesburgo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.