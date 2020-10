Familias sin hogar buscan sus recuerdos tras el terremoto en Turquía

Yasemin empieza a recuperar algunas de sus pertenencias, como fotografías y libros, entre los escombros de lo que era su hogar, después de que su casa se derrumbara por un fuerte terremoto de 6,8 grados de magnitud, que sacudió al mediodía del viernes la región del mar Egeo.

Su casa era uno de los diecisiete edificios que se han derruido por completo en el barrio de Bayrakli de Esmirna, la tercera ciudad más grande de Turquía y la más afectada por el sismo.

El temblor ha causado la muerte de 35 personas y ha herido a más de 800, tres de ellas de gravedad.

Bomberos y policía local han conseguido durante la mañana del sábado retirar gran parte de la fachada del edificio y siguen adentrándose entre los escombros para asegurarse de que no hay más personas atrapadas en el inmueble.

TERREMOTOS FRECUENTES

"Todo ocurrió muy rápido. En Esmirna vivimos terremotos a menudo pero no tan fuertes. Al principio no me asusté pero luego nos apresuramos a salir de casa. Vivíamos en la segunda planta", comenta a Efe Yasemin, una mujer jubilada.

Yasemin tiene dificultades para caminar, pero por suerte en el momento del sismo sus hijas se encontraban en su domicilio y la ayudaron a salir.

"Una vez salimos la prioridad era encontrar a nuestro padre, que estaba ingresado en el hospital. Fue un caos", comenta su hija Asli.

Tres hospitales de la zona tuvieron que desalojar sus edificios debido a posibles daños estructurales durante el terremoto.

Los pacientes graves han sido reubicados en otros hospitales mientras que los casos menos graves, como el del marido de Yasemin, se han reunido con sus familiares.

RECUPERAR FOTOS Y VINILOS

Ataviados con mantas y sillas de picnic, toda la familia permanece desde anoche delante de su antiguo edificio, esperando poder recuperar algunas pertenencias.

Las fuerzas de seguridad separan con cuidado algunas de las pertenencias que recuperan, como bolsas, fotos, libros y vinilos, para mostrarlas luego a los residentes del edificio.

Yasemin suspira cuando encuentran su cama de canapé y le comenta a su hija algunas de las pertenencias que tenía en su interior.

"Estamos vivos, ya es mucho. Solo quiero recuperar algunas fotografías. No sé cuando volveré a casa. De momento es lo que menos me preocupa", señala Yasemin.

Una veintena de familias permanecen pegadas a la valla policial que rodea el edificio derrumbado, siguiendo la actuación de los equipos de rescate.

CRISIS DE ANSIEDAD

Diez metros más allá voluntarios de rescate de AFAD y otras organizaciones terminan de montar una decena de las cerca de 3.000 tiendas de campañas que hay repartidas por varios barrios cercanos, para que las familias afectadas por el terremoto puedan descansar.

"La mayoría de la gente ha pasado la noche fuera. Aparte de la emergencia sanitaria que vivimos por el terremoto y por la pandemia del coronavirus, hemos visto muchos casos de crisis de ansiedad", señala Mahfuz Karaaslan, del sindicato de personal de la salud SES.

Las autoridades siguen recomendando a los habitantes del barrio que no se hospeden en sus casas porque varios edificios han sufrido daños estructurales, aunque se mantienen en pie.

Esta mañana la ciudad vivió otro terremoto de 5 grados de magnitud, mientras que se han producido unas 400 réplicas del primer sismo, una treintena larga mayores de la magnitud 4.